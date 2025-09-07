"عيد ميلاد سعيد" يُمثّل مصر في سباق الأوسكار 2025

أكد الناقد الفني المصري خالد محمود، عضو لجنة اختيار الفيلم المصري المُرشّح لجوائز الأوسكار، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن اللجنة استقرّت على اختيار الفيلم السينمائي "عيد ميلاد سعيد" لتمثيل مصر في ترشيحات جائزة الأوسكار لعام 2025 عن فئة أفضل فيلم دولي.

وأوضح محمود، أن الفيلم نال غالبية أصوات أعضاء اللجنة، بحصوله على تسعة أصوات من أصل 16 عضوًا حضروا الاجتماع الثاني والأخير للجنة، والذي عُقد مساء اليوم الأحد، متقدّمًا بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه، فيلم "رفعت عيني للسما".

وجاء هذا الإعلان على عكس التوقعات، التي رجّحت في وقت سابق اختيار فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، والذي كان قد حصل في الاجتماع الأول على 21 صوتًا، متقدّمًا بفارق صوتين عن أقرب منافسيه آنذاك.

وبحسب ما أفاد به أعضاء اللجنة، فقد تنافست عدة أفلام سينمائية لتمثيل مصر في نسخة الأوسكار لهذا العام، وتم تصفية 7 منها خلال الأيام الماضية للوصول إلى القائمة النهائية، وهي: "رفعت عيني للسما" و"الهوى سلطان" و"عيد ميلاد سعيد" و"سنو وايت" و"شرق 12" و"ضي.. سيرة أهل الضي" و"جوازة ولا جنازة".

ويُذكر أن بعض هذه الأعمال لم تُعرض تجاريًا بعد في دور العرض السينمائية داخل مصر.

تدور أحداث فيلم "عيد ميلاد سعيد" حول الطفلة الخادمة توهة، البالغة من العمر ثماني سنوات، والتي تسعى بكل جهدها لضمان نجاح حفل عيد ميلاد صديقتها المقربة نيللي، ابنة الأسرة الثرية التي تعمل لديها.

يُشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم وحنان مطاوع وحنان يوسف وشريف سلامة والطفلة ضحى رمضان والفيلم من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب.

وكان العرض الأول للفيلم قد تم ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي في الولايات المتحدة، حيث حصد ثلاث جوائز، ومن المنتظر أن يُعرض أيضًا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، المُقرر إقامتها بين 16 و24 أكتوبر المقبل، قبل أن يُطرح رسميًا في دور العرض المصرية.