تجنب السفر مساء في الصيف لهذا السبب

حذر خبير في الأرصاد الجوية، من حجز رحلة طيران في أمسية صيفية، مشددًا على أن الأمر يعتبر "مخاطرة".

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وأكد الخبير أن الطائرات تكون أكثر عرضة للتأخير خلال فترات ما بعد الظهيرة والأمسيات في الصيف، إذ تتشكل العواصف الرعدية نتيجة لثلاثة عوامل؛ الرطوبة، والهواء غير المستقر، وتحريك الهواء الساخن.

وفي الصيف، تتسبب حرارة الشمس في رفع الهواء الدافئ والرطب إلى ارتفاعات أعلى، إذ يتكثف ويشكل السحب، مما يؤدي إلى العواصف الرعدية.

من جانبها، أوضحت أليسا جليني، عالمة الأرصاد الجوية لموقع "ساينس آلرت" "يميل الصباح إلى أن يكون أكثر هدوءًا في معظم الأوقات الأخرى. لكن بعد الظهر، وفي المساء تتضاعف الطاقة ما يمكن أن ينتج العواصف".

وأضافت أن الطقس السيئ في مدينة واحدة يمكن أن يؤثر في الرحلات الجوية في مدن أخرى؛ بسبب تأخر الطائرات المتنقلة بين المطارات.

وتابعت قائلة "حجز الرحلات الصباحية يساعد المسافرين على تجنب التأخيرات الناتجة عن الطقس السيئ، وأيضًا عن التأخيرات المتراكمة خلال اليوم، وإذا تأخرت طائرة في وقت مبكر من اليوم، فمن المحتمل أن تبقى متأخرة لبقية اليوم، مما يؤثر في جداول الرحلات اللاحقة.