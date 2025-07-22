مصر.. 30 مصابًا إثر حريق ضخم بمخزن شركة قهوة

أُصيب 30 شخصاً بجراح متفاوتة، من بينهم حالات اختناق، جراء حريق هائل اندلع في مخزن تابع لإحدى شركات القهوة الشهيرة بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، وفق صحف محلية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي وعدد من المستشفيات القريبة، كما تبين أن غالبية الإصابات تنوعت بين فقدان الوعي، واختناق، نتيجة استنشاق الدخان الكثيف.

ولا تزال فرق الطوارئ تواصل عمليات التمشيط داخل موقع الحريق، للتأكد من عدم وجود محتجزين أو مصابين آخرين تحت الأنقاض أو في أي من الأماكن التي يصعب الوصول إليها، وذلك بعد أن تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على النيران بعد ساعات من مكافحتها بمشاركة ما يزيد على 5 عربات إطفاء.

وذكرت مصادر من الحماية المدنية أن المعاينة الأولية لموقع الحادث لكشف أسباب نشوب الحريق تُشير إلى احتمالية وجود خلل في منظومة الكهرباء بحدوث تماس كهربائي أو استخدام خاطئ لمواد قابلة للاشتعال، فيما تتواصل التحقيقات الرسمية في الواقعة للكشف عن أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

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وفرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا حول موقع الحريق، وتوجهت بالطلب إلى العاملين في الشركات المجاورة إخلاء المباني احترازيًا إلى حين زوال الخطر، كما تم الاستماع إلى أقوال شهود العيان، والعمال، وصاحب المصنع لجمع المعلومات اللازمة للكشف عن أسباب اندلاعه.