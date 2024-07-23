في حادث أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة، أظهرت لقطات فيديو سجلتها كاميرا مثبتة على جسد ضابط شرطة أمريكي أبيض، قتله امرأة ببشرة سوداء، مصابة بمرض الفصام، وسط منزلها.

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة "تلغراف"، اتصلت الضحية التي تسكن في إلينوي بخدمة الطوارئ طلبا للمساعدة، بعد أن ظنت أن متسللا دخل إلى منزلها.

وبعد وصول عناصر الشرطة للمكان، تأكدوا من أن المنزل آمن، وأن لا متسلل في المكان، إلا أن الشرطي "شون جرايسون" رأى قدرًا من الماء المغلي على الموقد، ما جعله يطلب من الضحية إزالته، قائلاً"نحن لسنا بحاجة إلى نار في أثناء وجودنا هنا".

وبينما اتجهت الضحية لإزالة القدر، تراجع الضابط إلى الوراء. فسألته الضحية "إلى أين أنت ذاهب؟"، فرد عليها"بعيدًا عن الماء الساخن المتصاعد منه البخار".

فأجابت الضحية "بعيدًا عن الماء الساخن المتصاعد منه البخار؟ أوه، سأتوب عنك باسم يسوع".

وهنا سحب الضابط مسدسه، واتجه نحو الضحية، التي اختبأت خلف طاولة المطبخ رافعةً يديها، قائلا: "من الأفضل ألا تفعلي ذلك، أقسم بالله، سأطلق النار مباشرة في وجهك"، فردت الضحية "أنا آسفة".

وواصل الضابط السير نحو الضحية، ثم أطلق النار في وجهها، بينما استمر في إعطائها التعليمات بإسقاط القدر وهي مصابة على الأرض.

ونال مقطع الفيديو، الذي نشره مكتب المدعي العام لمقاطعة سانغامون، العديد من الانتقادات القاسية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا الضابط، واصفينه بالعنصري، مطالبين بإنزال أقسى عقوبة بحقه.

ووجهت للضابط جرايسون، الذي يبلغ 30 عامًا، تهمة القتل العمد والاعتداء المشدد باستخدام سلاح ناري، وسوء السلوك الرسمي.

من جانبه، دفع جرايسون ببراءته أمام المحكمة، التي رفضت طلب محاميه الإفراج عنه بكفالة.