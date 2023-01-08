تتضمن فتح شوارع وأنفاق.. العراق يدشن خطة لتخفيف الازدحامات المرورية ببغداد

وقال عضو المتابعة، في مكتب رئيس الوزراء، اللواء جاسم الزبيدي، "تم توجيه الجهد الهندسي بفتح عدة طرق في المنطقة الخضراء، و(4) أنفاق (عنكبوتية) استنادًا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وذلك تطبيقًا لما ورد بالبرنامج الحكومي".

وأضاف للقناة العراقية الرسمية أن "العمل بالخطة سيبدأ اعتبارًا من فجر الأحد، وسيسمح للسيارات الصغيرة (الصالون) فقط بالمرور، وحتى الساعة الـ7 مساءً يوميًّا، دون سيارات الشحن".

وأكد أنه "سيتم كذلك فتح 4 أنفاق عنكوبتية داخل المنطقة الخضراء، الأول من شارع مطار المثنى باتجاه شارع الزيتون، والثاني من نفق الزيتون باتجاه تقاطع الخرطوم وجسر الجمهورية ومن ثم وزارة الخارجية، والثالث من نفق الزيتون صعودًا إلى داخل المنطقة الخضراء، والرابع من نفق الزيتون يمينًا نحو المنطقة الخضراء عبر تقاطع عُمان".