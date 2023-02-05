سلوكنا انعكاس للثقافة التي نعيش في كنفها

على الرغم من اختلافها من مجتمع إلى آخر يمكننا تحديد مكوّنات معيّنة تشترك فيها جميع المجتمعات. كما تشير موسوعة العلوم الإنسانية فإنّ جميع الثقافات تشترك في:

• رموز متعارف عليها من قبل المجتمع بأسره.

• لغة معيّنة.

• طريقة وجود.

• أنظمة معتقدات تمنح توجّهًا لحياة الناس.

• قيم ومعايير تحكم السلوك.

• عادات مثل الموسيقى والطعام ...

• الاحتفالات الجماعية.

تأثير الثقافة على السلوك

تؤثر الثقافة على سلوكياتنا بطرق مختلفة. لا ينحصر تأثيرها في خط واحد فقط، بل على العكس من ذلك فهي تستدعي مكونات مختلفة تتكون منها لتفعيل أنماط سلوكية معيّنة. فلنلقي نظرة على بعضها وكيف تؤثر علينا.

الثقافة والرموز

كما يؤكد الباحث موراليس في كتابه علم النفس الاجتماعي يخلق البشر واقعًا جماعيًا، وهو عالم مليء بالتفسيرات والمعاني. لتحقيق ذلك نأخذ عناصر الحياة الاجتماعية (الإيماءات، الحركات، المواقف، الأوضاع، الأنظار...) ونحوّلها إلى رموز.

يمر تأثير الثقافة على السلوك من خلال التعبيرات الرمزية التي نبنيها ونشاركها ككائنات اجتماعية. هذه المظاهر الرمزية تعني طرقًا معيّنة للتصرف. على سبيل المثال، عندما نرى عَلم بلادنا ونستمع إلى نشيدنا الوطني فإننا نلتزم بمواقف أو أوضاع وطنية معيّنة تؤثر على سلوكنا في لحظة استماعنا للنشيد.

الكلمات والإيماءات والصور والأشياء هي أمثلة للرموز التي يمكن أن تؤثر على سلوكنا. ترتبط العديد من هذه الرموز أيضًا بممارسات معينة تدفعنا لإعادة تأكيد ثقافتنا.

الثقافة والمعايير

يتم ملاحظة تأثير الثقافة على السلوك أيضًا من خلال احترام القواعد. القواعد والتوقعات التي تطبع الثقافة بطابعها تدفع الناس إلى التصرف بطريقة تجعلهم يؤكدون ويثبتون صحة المبادئ التي تحكم حياتنا في المجتمع.

بعض اللوائح والتنظيمات تحظر، على سبيل المثال، في بعض البلدان أو المجتمعات، العملَ على النساء. هناك قواعد أخرى إلزامية بطبيعتها، أي أنها تشير إلى ما يجب فعله في مواقف معيّنة، على سبيل المثال، لمساعدة شخص تعرض لحادث.

أيًا كان نوع المعايير فإنها تخبرنا دائمًا، من بين أشياء أخرى، بما يجب القيام به وما لا يجب فعله، ومن خلالها نتلقى تأثير الثقافة التي توجه سلوكياتنا.

الثقافة والقيم

نجد في كتب علم النفس الاجتماعي تعريفًا مفيدًا للغاية للقيم. من المتفق عليه أنّ هذه القيم هي عبارة عن نماذج محددة ثقافيًا نقيّم بها ما هو مرغوب فيه، ونستعملها في نفس الوقت كدليل للتكيف مع المجتمع.

وعلى هذا النحو تُسهّل القيم تسهل التفاعل بين الواقع الفردي والاجتماعي، وهذا ما ورد في مقال نشر في Infancia y Aprendizaje. بفضل القيم يمكننا بناء فكرة عن العالم الذي سيوجِّه طرقنا الحياتية وما يحدث لنا وطريقة تفاعلنا مع ظروف الحياة اليومية.