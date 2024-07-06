تطورات جديدة بقضية المراهق جاي سلاتر المفقود في إسبانيا قد "تغير كل شيء"

ظهرت نظرية جديدة حول مكان وُجود المراهق البريطاني المفقود جاي سلاتر، الذي اختفى في ظروف غامضة منذ 17 يونيو/حزيران في منطقة نائية في تينيريفي، ويمكن أن تفسر موقع جي بي إس الخاص بهاتفه.

فبعد 18 يومًا لم يسفر البحث عن العثور عليه بعد اختفائه في أثناء عطلته لحضور مهرجان موسيقي لمدة ثلاثة أيام مع أصدقائه، علمًا أنه تركهم مع اثنين من رواد الحفلات الآخرين في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

بدأ جاي رحلته التي استغرقت 11 ساعة عائدًا إلى مسكنه الواقع في جنوب الجزيرة، سيرًا على الأقدام بعد أن فاتته أول حافلة في ذلك اليوم. وكانت آخر رسالة على هاتفه في مكان ما في محمية "باركي رورال دي تينو" الطبيعية، إذ ركزت الشرطة الإسبانية عمليات البحث هناك قبل أن تلغيها رسميًا ليواصل أحباؤه التفتيش عنه.

وقد ألقى المراسل "نيك بيزا" الذي كان يغطي قضية جاي في تينيريفي، الذي تحدث إلى الشرطة الإسبانية والمحققين على الأرض، الضوء الآن على نظرية جديدة قد تفسر سبب رنين هاتف المراهق آخر مرة في منطقة جبلية خطيرة، فبعد إجراء محادثة مع ضابط سابق في الجيش البريطاني، يعتقد بيزا أن هاتف جاي ربما رُمِي هناك.

أخبار ذات علاقة حادثة أحاطها الغموض.. إيقاف البحث عن مراهق بريطاني في إسبانيا

وقال بيزا إن تحديد موقع الهاتف المحمول عبر نظام تحديد المواقع العالمي لا يمكن أن يتم إلا "إذا رُمِي الهاتف" في التضاريس.

وأضاف لـ"جي بي نيوز": "من الواضح أننا لا نتابع الأمر من كثب، ولكن الضابط السابق أخبرني أنه يعتقد أن مصدر الإشارة كان مفاجئًا إلى حد ما لأن الموقع كان شديد الانحدار وكان مغطى بالشجيرات والصبار".

وكشف بيزا أن خبراء التسلق لا يزالون يبحثون بدعم من عائلة جاي، على الرغم من انتهاء عملية البحث النشطة التي قام بها الحرس المدني.

كانت لوسي ماي لو صديقة جاي، التي سافرت معه إلى جزر الكناري، من آخر الأشخاص الذين تحدثوا معه نحو الساعة الثامنة في صباح يوم اختفائه. اتصل بها ليخبرها أنه كان عائدًا سيرًا على الأقدام إلى مسكنهم بعد أن فاتته الحافلة، وقال إنه كان عطشان ومتعبًا وجرح ساقه بسبب صبار، ولم يكن لديه سوى 1% من بطارية هاتفه.

في مقابلة أجريت في 18 يوليو، قالت لوسي: "لقد ذهب لقضاء ليلة في الخارج، وذهب إلى منزل أحد الأصدقاء، أو شخص التقى به في إجازة. استأجر أحد الأشخاص الذين التقى بهم سيارة؛ لذا فقد قادهم إلى شقته وذهب جاي إلى هناك دون أن يدرك مدى بعد المكان وانتهى به الأمر في منتصف الطريق".

وأضافت: "من الواضح أن جاي كان يعتقد أنه سيتمكن من العودة إلى منزله من هناك. ولكن في الصباح، انطلق سيرًا على الأقدام، مستخدمًا خرائط غوغل، وانتهى به الأمر في وسط الجبال ولا يوجد شيء حوله. اتصل بي في نحو الساعة الثامنة صباحًا قائلاً إن هاتفه يعمل بنسبة 1%. وقال "لا أعرف أين أنا، أحتاج إلى مشروب وهاتفي على وشك الإغلاق".

تمكنت الشابة من تحديد مكان المنزل الذي لجأ إليه في يوم اختفائه، بعد استخدام علامات في آخر صورة لجاي على سناب شات، اقتربت من الرجلين اللذين كانا لا يزالان داخل المنزل. وقالت: "تمكنا من العثور على المنزل طرقت الباب وكان هناك شخصان". وقال الرجلان إن "جاي خرج لتدخين سيجارة قبل أن يعود ويقول إنه يريد العودة إلى المنزل".

وتابعت: "قالوا لي إنه تحدث إلى الجيران الذين يعيشون بجوار المنزل وأخبروه أن هناك حافلة كل 10 دقائق تعود إلى لوس كريستيانوس، كانت محطة الحافلات بجوار المنزل مباشرة. لذا فمن الواضح أنه لو ذهب للحصول على الحافلة لما ضل طريقه، لأن المحطة كانت مرئية من الباب الأمامي".