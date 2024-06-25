خبراء يحددون عمر الطفل المناسب لامتلاك هاتف ذكي

دق خبراء الصحة العامة حول العالم، ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الكبير في مقاطع الفيديو العنيفة والإباحية التي يشاهدها الأطفال عبر الأجهزة المحمولة.

وقد لحظت بعض الحكومات هذا الزخم وحظرت استخدام الهواتف الذكية كاملًا في المدارس، إلا إذا رأى المعلم أن ذلك ضروريًا لنشاط تعليمي.

تشير الإحصاءات إلى أنه بحلول سن الثانية عشرة، يمتلك معظم الأطفال هواتف ذكية، حسبما تظهر الإحصاءات في العديد من بلدان العالم، بينما يمتلك 25% من الأطفال هاتفًا محمولًا في سن العاشرة، و50% تقريبًا في سن الحادية عشرة.

وفي سن الثانية عشرة، ترتفع هذه النسبة إلى 75٪ والأغرب أن واحد من كل خمسة أطفال صغار، تتراوح أعمارهم بين 3 أو 4 سنوات، يمتلك هاتفًا ذكيًا. لكن للأسف، ما بدأ كأداة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء قد تحول إلى شيء أكثر إثارة للقلق، وهو الابتعاد عن المجتمع.

تصاعد في الحالات السيئة

لقد تُوصِّل إلى شيء يشبه الإجماع لسنوات بين المؤسسات والحكومات وأولياء الأمور وغيرهم على أن استخدام الأطفال للهواتف الذكية يرتبط بالتنمر والتفكير في الانتحار والقلق وفقدان التركيز الضروري للتعلم.

وتحركت بعض البلدان للحد من استخدام الأطفال للهواتف الذكية، في حين فرضت دول أخرى حظرًا على الهواتف الذكية في المدارس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا.

وتأتي هذه الحملات للسيطرة على الهواتف الذكية وسط تصاعد مخاطرها على الأطفال الذين يشاهدون المواد الإباحية على الإنترنت، ويشاركون مقاطع فيديو عن العنف الجنسي، أو حتى المشاركة في إنشاء صور إباحية "مزيفة" لزميلات الدراسة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية. وتقول الدراسات إن 25% من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل قد تعرضوا بالفعل للمواد الإباحية عبر الإنترنت.