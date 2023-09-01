تونس تختار "بنات ألفة" لتمثيلها في أوسكار 2024
أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس اختيار فيلم (بنات ألفة) للمخرجة كوثر بن هنية للمنافسة على جائزة أوسكار "أفضل فيلم عالمي"، في الدورة الـ96 للجائزة الفنية الأشهر عالميا.
وتستطيع كل دولة ترشيح فيلم واحد لتمثيلها كل عام في الجائزة المخصصة للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير اللغة الإنجليزية.
وقال المركز، في بيان، إن لجنة اختيار متخصصة من 6 أعضاء رأت أن الفيلم "يستجيب لجميع معايير الأهلية كما هو مذكور في قواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار".
وهذه هي المرة الثانية التي ترشح تونس فيلما للمخرجة كوثر بن هنية للأوسكار بعد فيلم (الرجل الذي باع ظهره) عام 2021، والذي استطاع الوصول للقائمة القصيرة، لكن لم يكتب له الفوز.
وكتبت المخرجة على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "فخورة جدا لأن فيلمي سيمثل تونس في جوائز الأوسكار 2024"، مضيفة أن الفيلم سينافس "ضمن فئتين: جائزة أفضل فيلم عالمي وأفضل فيلم وثائقي".
وتستقبل أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية ترشيحات الأفلام حتى منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، قبل إعلان القائمة الأولية في شهر ديسمبر/كانون الأول المُقبل، ثم القائمة القصيرة في يناير/كانون الثاني المُقبل.
ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في الـ10 من شهر مارس/آذار لعام 2024، على مسرح دولبي في هوليوود، حيث يبث على الهواء مباشرة لملايين المشاهدين.