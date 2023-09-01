تونس تختار "بنات ألفة" لتمثيلها في أوسكار 2024

وقال المركز، في بيان، إن لجنة اختيار متخصصة من 6 أعضاء رأت أن الفيلم "يستجيب لجميع معايير الأهلية كما هو مذكور في قواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار".

وهذه هي المرة الثانية التي ترشح تونس فيلما للمخرجة كوثر بن هنية للأوسكار بعد فيلم (الرجل الذي باع ظهره) عام 2021، والذي استطاع الوصول للقائمة القصيرة، لكن لم يكتب له الفوز.