تفاصيل الحكم على "بنت مبارك" في قضية التشهير بوفاء عامر

كشفت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدائرة الرابعة جنح، عن حيثيات حكمها في القضية رقم 1046 لسنة 2025، والمتهم فيها البلوغر المثيرة للجدل مروة يسري، المعروفة إعلاميًا باسم "بنت مبارك"، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 100 ألف جنيه.

واستندت المحكمة في حكمها إلى قيام المتهمة في شهر يوليو الماضي بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" باسم "ابنة الرئيس محمد حسني مبارك" نشرت من خلالها مقاطع مصورة وعبارات تتضمن سبا وقذفا بحق الفنانة وفاء عامر، متهمة إياها بالاتجار بالأعضاء البشرية، بهدف التشهير والإضرار بسمعتها.

وأفادت التحقيقات بأن "المتهمة أنشأت وأدارت الحساب بنفسها، وقدمت هاتفيها المحمولين للفحص الفني، الذي أكد وجود آثار إلكترونية تثبت إدارة الحساب من قبلها، كما أظهرت المقاطع المنشورة إساءات مباشرة للمجني عليها خرقت خصوصيتها".

ولفتت الحيثيات إلى أن "دفاع المتهمة حاول تقديم عدة دفوع، منها عدم اختصاص المحكمة مكانيًا لكون إقامة المتهمة بمحافظة القاهرة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وأوضحت أن جرائم تقنية المعلومات تخضع للحق العام، ولا يشترط وجود شكوى خاصة".

وأوضحت الحيثيات أن "الحكم بالحبس استند كذلك إلى إقرار المتهمة بإدارة الحساب على" تيك توك"، فضلا عن الفحص الفني لأجهزة الهاتف الذي أظهر استخدام الحساب من جانبها، وكذلك المقاطع المصورة والمنشورات التي احتوت على عبارات سب وتشويه لسمعة المجني عليها وهو ما يقع تحت طائلة القواعد القانونية المستمدة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تنص على معاقبة من أنشأ أو أدار حسابًا بهدف ارتكاب جريمة".

وأكدت الحيثيات أن "الركن المادي للجريمة تمثل في إنشاء الحساب ونشر المقاطع، أما الركن المعنوي فتمثل في علم المتهمة وإرادتها المباشرة لتحقيق هذا النشاط الإجرامي".

يذكر أن "بنت مبارك" تواجه قضية جديدة داخل أروقة المحاكم، بعدما تقدم التيك توكر"أحمد وهبة" ببلاغ ضدها، وجه لها فيه عدة اتهامات من بينها السب، والقذف، والتشهير.

وقال المحامي مصطفى كمال، وكيل وهبة، لـ"إرم نيوز"، إن "جهات التحقيق استدعت البلوغر مروة يسري، واستمعت إلى أقوالها في البلاغ المقدم ضدها من قبل موكله، لكنها نفت خلال التحقيق معها جميع الاتهامات".

وأضاف أنه "قدم المستندات التي تثبت صحة بلاغه ضد المشكو في حقها، التي اطلعت عليها جهات التحقيق"، مشيرًا إلى أنه "بعد الانتهاء من التحقيقات صدر قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، لتواجه قضية جديدة مسجلة برقم 1385، جنح اقتصادية، حي المنتزه أول، إسكندرية".