شرطة كاليفورنيا تستعيد دمى "لابوبو" المسروقة

استعادت شرطة كاليفورنيا أربعة عشر صندوقا من دمى "لابوبو" الشهيرة، التي سُرقت من مستودعٍ الأسبوع الماضي، بقيمة تقدّر بـ30 ألف دولار.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أفادت إدارة شرطة مدينة تشينو يوم الاثنين بأن الدمى وُجدت في منزل بالمدينة، مشيرةً إلى أن التحقيقات تشير إلى محاولة المشتبه بهم إعادة بيعها على مستوى البلاد.

وأعاد قسم شرطة مقاطعة لوس أنجلوس البضائع إلى المتجر سالمة يوم الجمعة الماضي، وفق حساب المتجر على "إنستغرام".

وتشهد دمى "لابوبو"، الهجينة بين "كابيدج باتش كيد" و"أنجل بيبي"، شعبية كبيرة هذا الصيف، خاصة نسخها النادرة التي تُباع أحيانا بأسعار تتجاوز 500 دولار، فيما بيع نموذج من مجموعة 2023 بسعر 10,500 دولار.

ويحرص المشاهير على اقتناء هذه الدمى، حيث شوهدت كل من ريهانا و"ليسا" من فرقة بلاك بينك تحملان دمى "لابوبو" على حقائبهما. ومنذ إطلاقها عام 2015، صدرت أكثر من 300 نسخة مختلفة من هذه الدمى، وسط ظهور نسخ مزيفة بأسعار أقل تحمل اسم "لافوفو".