ليندسي بيير: تأثرت بمارلين مونرو.. وأطمح لتقديم شخصية مصاصة دماء

قدمت الممثلة البريطانية الأيرلندية ليندسي بيير الكثير من الأدوار الرومانسية في مشوارها الفني، وتقول إنها تأثرت بالنجمة العالمية مارلين مونرو بسبب حب جدها لها، مع ذلك ترغب في تقديم نوعيات أخرى مثل الكوميديا، وتطمح للظهور بشخصية "مصاصة دماء" بعمل تمثيلي على غرار "Buffy" قاتلة مصاصي الدماء.

وفي حديث خاص لـ "إرم نيوز" من مقر إقامتها في العاصمة البريطانية لندن، تكشف لنا الكثير من التفاصيل من جوانب حياتها الفنية والشخصية، ورأيها بالكثير من الأمور.

في البداية، نرحب بكِ عبر "إرم نيوز"؟

مرحبًا بكم وبقرّاء "إرم نيوز"، أنا ممثلة بريطانية إيرلندية، ممتنة جدًا لمقابلتك معي، وأتمنى أن تكونوا جميعًا بخير.

ما موقفك من المُشاركة التمثيلية بأعمال سينمائية أو درامية عربية في الشرق الأوسط، لو سنحت لكِ الفرصة للقيام بذلك؟

إن سنحت لي الفرصة للعمل في أماكن مُعينة على الجانب الآخر من العالم، سأكون ممتنة جدًا، لم يسبق لي أن ذهبت إلى أماكن في الشرق الأوسط، مثل دبي التي أرغب في زيارتها، أحب السفر كثيرًا، وأحب أن أتعرف على ثقافات جديدة ومقابلة أناس جُدد، والتعرف على طبيعة معيشتهم وحياتهم.