السعودية.. أبرد بلدة مأهولة تعيش الآن بدرجة حرارة 14 مئوية

تسجل منطقة الخليج العربي، درجات حرارة مرتفعة هذه الأيام، تقارب 50 درجة مئوية، في خضم موجة حر عالمية، لكن الصورة تبدو مغايرة تمامًا في بلدة "السودة" السعودية.

وأوضحت نشرة درجات الحرارة التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن بلدة السودة الجبلية في جنوب غرب البلاد، تنخفض فيها الحرارة الصغرى إلى 14 درجة مئوية.

وحتى الدرجة العظمى في ساعات النهار في البلدة التي تتبع منطقة عسير، لا تتجاوز 25 درجة مئوية في أبرد نقطة مأهولة في المملكة ذات المساحة الشاسعة.

وتقع بلدة السودة على مقربة من مدينة أبها، أشهر وجهة سياحية صيفية في المملكة، حيث منح الموقع الجغرافي لكل مدن وبلدات وقرى منطقة عسير المطلة على البحر الأحمر، مناخًا معتدلًا تميزه الجبال والغابات والوديان.