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"أجهزة خطيرة".. تطورات مثيرة في قضية بلوغرز مصر

"أجهزة خطيرة".. تطورات مثيرة في قضية بلوغرز مصر
بلوغرزالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 2:07 م

كشفت مصادر مصرية حكومية عن تطورات خطيرة تتعلق بملف قضية البلوغرز ومشاهير تطبيق "تيك توك" الذين ألقي القبض عليهم في الأيام القليلة الماضية.

وقال النائب المصري أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس الشعب، إن قوات الأمن عثرت خلال تفتيش منازل بعض البلوغرز على أجهزة اتصالات غير قانونية.

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وأضاف بدوي، في مداخلة متلفزة عبر أحد البرامج، أن الأجهزة المضبوطة في منتهى الخطورة وتخالف قانون الاتصالات ولا يجوز تداولها أو اقتناؤها من جانب أي فرد، موضحاً أن تلك الأجهزة تُستخدم في البث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولفت بدوي إلى أن هناك 11 اسماً جديد من البلوغرز يتم حالياً تقنين الإجراءات القانونية الخاصة بإلقاء القبض عليهم، دون الكشف عن هوية أولئك الأشخاص الذين ينتظرهم قرار الضبط للتحقيق معهم.

وأفادت مصادر مصرية بأن شركة "تيك توك" حذفت أكثر من 2.9 مليون مقطع فيديو في مصر، إضافة إلى فلترة ملايين الفيديوهات المخلة، وستتعاون مع الحكومة المصرية لتقنين أوضاعها في البلاد.

يذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على عدد من البلوغرز والمشاهير، بحسب بيانات وزارة الداخلية، بعد أزمة فجرتها سيدة تدعى مروة يسري اتهمت فيها الفنانة وفاء عامر ومشاهير آخرين بالتورط في تجارة الأعضاء وجرائم قتل لهذا الغرض.

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وتشمل القائمة كلاً من مروة يسري "بنت الرئيس مبارك"، ومحمد شاكر "شاكر محظور" (ضابط سابق)، ومحمد خالد "مداهم 777"، ومريم أيمن "سوزي الأردنية"، ومحمد عبدالعاطي، و"أم سجدة"، و"أم مكة"، و"علياء قمرون"، والمنتجة المعروفة ليلى الشبح.

وتفيد بيانات وزارة الداخلية بأن الحملة التي قادت لضبط تلك الأسماء جاءت بسبب محتوى خارج يتضمن محتوى يمس القيم المصرية، دون ذكر أي شيء يتعلق بأي قضية أخرى، وسط استمرار التحقيقات.

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