متحف لعشاق الدراجات الهوائية في أمريكا (صور)
يضم متحف فريد من نوعه لعشاق الدراجات الهوائية يدعى " نيو بريمن" حوالي 800 دراجة معروض منها 150، يقع في ولاية أوهايو الأمريكية.
ويعد المتحف تجربة فريدة من نوعها لمحبي الدراجات الهوائية، خاصة لهواة التاريخ، إذ يقدّم المتحف نظرة مثيرة للاهتمام حول تاريخ وتطور الدراجات على مدى حوالي قرنين من الزمن.
ويقدم تاريخ الدراجات المعروضة من خلال ثلاثة طوابق دراجات من القرنين التاسع عشر والعشرين، إضافة إلى دراجات العصر الحديث، ويقدم فرصة للزوار للتعرف على تطور وسيلة النقل الشعبية، وتأثيرها على المجتمع.
ويحتوي المتحف على مجموعة من التذكارات المتعلقة بالدراجات، مثل الصور والملصقات والإعلانات.
ويضم الطابق الأول في المتحف أقدم النماذج في المجموعة وذلك وفق ترتيب زمني، بما في ذلك نسخة طبق الأصل لما يعتبره الكثيرون أول دراجة في العالم، وهي دراجة درايسن 1816 الألمانية .
وما يميز المتحف ويعد من معالمه البارزة مجموعة الدراجات ذات العجلات العالية، والمعروفة أيضًا باسم " بيني فارثينغز".
وكانت تلك الدراجات شائعة في أواخر القرن التاسع عشر، وهي تتميز بعجلة أمامية كبيرة وعجلة خلفية أصغر بكثير.
كما يوجد في الطابق الأول مجموعة واسعة من دراجات الأمان التي تم ّ تقديمها في أواخر القرن التاسع عشر، والتي سرعان ما أصبحت التصميم النموذجي للدراجات.
وفي الطابقين الثاني والثالث يُقام العديد من المعارض، من بينها معرض لتاريخ ركوب الدراجات، والدراجات العسكرية, ومجموعة Schwinn, والدراجات النارية إضافة الى الدراجات المشهورة في الثقافة الشعبية والأفلام وغيرها.
وتتضمّن مجموعة " شوين " 4 طرازات أصلية تمّ إنتاجها في العامين 1896 و 1897 والنموذج الأكثر شهرة هو Sting Ray بمقعده على شكل موزة وألوانه الزاهية.
ومن بين ما هو معروض كذلك دراجة Shwinn DX المشهورة بلونيها الأبيض والأحمر التي ظهرت في الفيلم الكلاسيكي " مغامرة بي وي " عام 1985.
ويمكن لزائر المتحف الاستمتاع بمجموعة لرائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ، تتضمن ملابسه الخاصة بالفضاء, وسترة جلدية فضلاً عن شهادة تدريب القوات الجوية الحاصل عليها.