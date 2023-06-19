متحف لعشاق الدراجات الهوائية في أمريكا (صور)

ويضم الطابق الأول في المتحف أقدم النماذج في المجموعة وذلك وفق ترتيب زمني، بما في ذلك نسخة طبق الأصل لما يعتبره الكثيرون أول دراجة في العالم، وهي دراجة درايسن 1816 الألمانية .

وما يميز المتحف ويعد من معالمه البارزة مجموعة الدراجات ذات العجلات العالية، والمعروفة أيضًا باسم " بيني فارثينغز".

وكانت تلك الدراجات شائعة في أواخر القرن التاسع عشر، وهي تتميز بعجلة أمامية كبيرة وعجلة خلفية أصغر بكثير.

كما يوجد في الطابق الأول مجموعة واسعة من دراجات الأمان التي تم ّ تقديمها في أواخر القرن التاسع عشر، والتي سرعان ما أصبحت التصميم النموذجي للدراجات.