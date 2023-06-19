دراجات هوائية من متحف " نيو بريمن"
دراجات هوائية من متحف " نيو بريمن"ohio.org
منوعات

متحف لعشاق الدراجات الهوائية في أمريكا (صور)

يضم متحف فريد من نوعه لعشاق الدراجات الهوائية يدعى " نيو بريمن" حوالي 800 دراجة معروض منها 150، يقع في ولاية أوهايو الأمريكية.

ويعد المتحف تجربة فريدة من نوعها لمحبي الدراجات الهوائية، خاصة لهواة التاريخ، إذ يقدّم المتحف نظرة مثيرة للاهتمام حول تاريخ وتطور الدراجات على مدى حوالي قرنين من الزمن.

دراجات هوائية
دراجات هوائيةموقع ohio.org

ويقدم تاريخ الدراجات المعروضة من خلال ثلاثة طوابق دراجات من القرنين التاسع عشر والعشرين، إضافة إلى دراجات العصر الحديث، ويقدم فرصة للزوار للتعرف على تطور وسيلة النقل الشعبية، وتأثيرها على المجتمع.

ويحتوي المتحف على مجموعة من التذكارات المتعلقة بالدراجات، مثل الصور والملصقات والإعلانات.

دراجات هوائية من العصر القديم
دراجات هوائية من العصر القديمموقع ohio.org

ويضم الطابق الأول في المتحف أقدم النماذج في المجموعة وذلك وفق ترتيب زمني، بما في ذلك نسخة طبق الأصل لما يعتبره الكثيرون أول دراجة في العالم، وهي دراجة درايسن 1816 الألمانية .

وما يميز المتحف ويعد من معالمه البارزة مجموعة الدراجات ذات العجلات العالية، والمعروفة أيضًا باسم " بيني فارثينغز".

وكانت تلك الدراجات شائعة في أواخر القرن التاسع عشر، وهي تتميز بعجلة أمامية كبيرة وعجلة خلفية أصغر بكثير.

كما يوجد في الطابق الأول مجموعة واسعة من دراجات الأمان التي تم ّ تقديمها في أواخر القرن التاسع عشر، والتي سرعان ما أصبحت التصميم النموذجي للدراجات.

الدراجات ذات العجلات العالية
الدراجات ذات العجلات العاليةموقع ohio.org

 وفي الطابقين الثاني والثالث يُقام العديد من المعارض، من بينها معرض لتاريخ ركوب الدراجات، والدراجات العسكرية, ومجموعة Schwinn, والدراجات النارية إضافة الى الدراجات المشهورة في الثقافة الشعبية والأفلام وغيرها.

وتتضمّن مجموعة " شوين " 4 طرازات أصلية تمّ إنتاجها في العامين 1896 و 1897 والنموذج الأكثر شهرة هو Sting Ray بمقعده على شكل موزة وألوانه الزاهية.

ومن بين ما هو معروض كذلك دراجة Shwinn DX المشهورة بلونيها الأبيض والأحمر التي ظهرت في الفيلم الكلاسيكي " مغامرة بي وي " عام 1985.

دراجة Shwinn DX
دراجة Shwinn DX موقع ohio.org

ويمكن لزائر المتحف الاستمتاع بمجموعة لرائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ، تتضمن ملابسه الخاصة بالفضاء, وسترة جلدية فضلاً عن شهادة تدريب القوات الجوية الحاصل عليها.

أمريكا
منوعات

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com