بريطانيا تمنع "المتحولات" من دخول المستشفيات النسائية

منع وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي، المرضى من النساء المتحولات من دخول المستشفيات النسائية، كاشفًا عن خطط للرد على "القلق" في الخدمة الصحية وسط مخاوف من تهميش حقوق المرأة، وفق ما أوردته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وبحسب تقرير للصحيفة، "ستشهد هذه الخطوة عودة اللغة الخاصة بالجنس إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقال باركلي: "نحن بحاجة إلى نهج منطقي تجاه قضايا الجنس والمساواة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية"، موضحًا أن "اللغة الخاصة بالجنس قد تمت استعادتها بالكامل، الآن، إلى صفحات النصائح الصحية عبر الإنترنت حول سرطان عنق الرحم، وسرطان المبيض، وانقطاع الطمث"، لافتًا إلى "أهمية سماع أصوات النساء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأن تتم حماية خصوصية وكرامة وسلامة جميع المرضى".

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، أن "التغييرات ستمنح الرجال والنساء الحق في مشاركة الأقسام مع أشخاص من نفس الجنس البيولوجي، والحصول على رعاية صحية فقط من نفس الجنس".