تقام يوم السبت المقبل جنازة النجم الفرنسي آلان ديلون، أحد أيقونات السينما الفرنسية، بعد حوالي أسبوع على وفاته الأحد الماضي عن 88 عاما، داخل مصلى خاص في دارته وسط فرنسا، نزولا عند رغبته، في مراسم يقتصر الحضور فيها على المقربين.

وقال مقربون من الممثل الراحل لوكالة فرانس برس إنهم سيودعونه في مراسم مغلقة في المصلى التابع للدارة التي اشتراها الممثل عام 1971 في دوشي مونكوربون، بمقاطعة لواريه والمعروفة بـ"لا برولري".

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ويترأس الجنازة المونسنيور جان ميشال دي فالكو (82 عاما)، أسقف غاب (جنوب شرق فرنسا) سابقا، الذي يعرف آلان ديلون "منذ زمن طويل"، على ما أوضح الأسقف السابق لوكالة فرانس برس، من دون تحديد المكان أو التوقيت.

وبحسب القناتين الإخباريتين، من المقرر إقامة مراسم الوداع في الساعة الخامسة مساء.

ولطالما أراد آلان ديلون أن يُدفن في منزله، بالقرب من كلابه، في خطوة تستلزم الحصول على إذن من السلطات المحلية.

وقد أُرسل الأمر الذي يسمح بدفن الممثل في دارته إلى العائلة.