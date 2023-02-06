"جنسنة الأطفال".. ظاهرة تتزايد بشكل مقلق في أمريكا
لم يكتفِ التيار اليساري بأمريكا بالدفع بـ"المثلية الجنسية" في الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تستهدف الأطفال خلال السنوات الماضية، بل توجه بعض المؤلفين لنشر كتب أطفال تتناول "مجتمع الميم"، بحجة تثقيف صغار السن جنسيا.
ومؤخرا، حذرت عدة مؤسسات ومنظمات حقوقية الأهالي في الولايات المتحدة من المحتوى الجنسي الموجه لأطفالهم، والذي لا "يراعي أعمارهم" ولا "مستويات إدراكهم"، خاصة بعد انتشار كتب في المدارس والمكتبات وبرامج في الإنترنت والتلفزيون، تناقش هوية الأطفال الجنسية والتوجه الجنسي والتحول والمثلية.
كيف يؤثر المحتوى الجنسي على الأطفال؟
وفي دراسة أجراها مستشفى بوسطن للأطفال، تبين أن الأطفال الذين يشاهدون هذا المحتوى يصبحون نشيطين جنسيا في وقت مبكر.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة "هيرنان ديلجادو"، إن التلفزيون والأفلام والكتب تعد من المصادر الرئيسة التي ثقف الأطفال والمراهقين حول الجنس والعلاقات، ولهذا فإن متابعتها في وقت مبكر قد تؤثر بشكل مباشر على مواقف الأطفال وتوقعاتهم الجنسية.
وفي دراسات أخرى، تبين أن مشاهدة الأطفال للمحتوى الجنسي بعمر مبكر، قد تجعلهم مدمنين على الجنس لاحقا، كما تشجعهم هذه المشاهدة على السلوك العنيف كالاعتداء الجنسي والتنمر على الآخرين.
كتب جنسية موجهة للأطفال
خلال العقدين الماضيين أصبح كتاب مثل It’s Perfectly Normal الموجه للأطفال أحد أبرز الكتب المُطالب بحظرها في الولايات المتحدة.
ويدّعي الكتاب أنه يهدف إلى تثقيف الأطفال (فوق سن العاشرة) عن الصحة الجنسية والعاطفية والعلاقات بأنواعها، حيث يضم أقساما تناقش سن البلوغ والحمل والتوجه الجنسي، إضافة إلى صور ملونة لأشخاص عراة بالكامل.
وعن الكتاب الذي وزعت منه أكثر من مليون نسخة، قالت مديرة مكتب الحرية الفكرية لجمعية المكتبات الأمريكية، "باربرا جونز": "الكتاب يحتوي على رسوم توضيحية للعملية الجنسية، ما سبب قلقا غير مسبوق لشريحة كبيرة من الأهالي والمعلمين".
وأبدى الأهالي قلقهم من الكتاب المتاح في المكتبات والإنترنت، حيث أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المعلومات التي يضمها الكتاب حساسة للغاية، ولا يجب على أي طفل الاطلاع عليها.
وعلى طريقة الكتاب السابق، أصدر المؤلف "جي كي مونداي" كتابا موجها للأطفال بعنوان Let’s Talk about it، تحدث فيه عن الهوية الجنسية والجسد.
وقال المؤلف إن كتابه يناقش الجنس وصورة الجسد والمراسلات الجنسية، وأكثر من ذلك بهدف تثقيف الصغار.
ومن جهتها، قالت عدة جهات تهتم بصحة الطفل العقلية، إن مثل تلك الكتب لها أثار سلبية خطيرة على صحة الأطفال العقلية، إذ توجه أنظارهم نحو علاقات "معقدة" لا يمكن لأدمغتهم الصغيرة استيعابها.
"جنسنة الأطفال"
ورأت نجمة هوليوود السابقة "لاندون سترابوك" التي أصبحت ضمن أبرز المدافعات عن حقوق الأطفال، أن تلك الكتب والبرامج تشكل خطرا على حياة الصغار.
وأشارت إلى أن محتوى الذي يروج لتقبل الهوية الجنسية وتغيير الجنس بات متاحا للأطفال في المكتبات وبعض المدارس وعبر الإنترنت خاصة يوتيوب.
وقالت لاندون: "جنسنة الأطفال أو إضفاء الطابع الجنسي على المحتوى الموجه لهم سيخلق أمة فيها المزيد من المتحرشين بالأطفال".
وأضافت: "الثقافة الجنسية موضوع مهم ويجب مناقشته مع المراهقين، لكن لا يجب توجيه أي معلومات جنسية للأطفال لأن ذلك له أثر أكثر خطورة عليهم من محتوى العنف".
وأوصت لاندون الأهالي بمراقبة المحتوى الذي يطلع عليه أطفالهم، كما طالبت الجهات المسؤولة بإيجاد حلول قانونية مناسبة لوقف توجيه هذا المحتوى للأطفال على الفور.
ويخشى المحافظون في المجتمع الأمريكي مما باتوا يسمونه مساعي التيار اليساري لغسل أدمغة الأطفال وحرف ميولهم نحو ممارسات شاذة تهدد المجتمع بما بات يعرف بـ"جنسنة الأطفال".