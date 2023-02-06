"جنسنة الأطفال".. ظاهرة تتزايد بشكل مقلق في أمريكا

كيف يؤثر المحتوى الجنسي على الأطفال؟

وفي دراسة أجراها مستشفى بوسطن للأطفال، تبين أن الأطفال الذين يشاهدون هذا المحتوى يصبحون نشيطين جنسيا في وقت مبكر.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة "هيرنان ديلجادو"، إن التلفزيون والأفلام والكتب تعد من المصادر الرئيسة التي ثقف الأطفال والمراهقين حول الجنس والعلاقات، ولهذا فإن متابعتها في وقت مبكر قد تؤثر بشكل مباشر على مواقف الأطفال وتوقعاتهم الجنسية.

وفي دراسات أخرى، تبين أن مشاهدة الأطفال للمحتوى الجنسي بعمر مبكر، قد تجعلهم مدمنين على الجنس لاحقا، كما تشجعهم هذه المشاهدة على السلوك العنيف كالاعتداء الجنسي والتنمر على الآخرين.