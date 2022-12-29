مبانٍ دشنت في 2022 بأشكال ووظائف غير عادية
يسعى الكثير من المهندسين المعماريين حول العالم للتوصل إلى تصاميم مبتكرة في إنشاء المباني، والتي تغير من المفاهيم التقليدية في فن العمارة، وتمكن مجموعة من المهندسين خلال الأعوام الأخيرة من إنشاء مبان قلبت التوقعات.
وجمعت مجلة "فاست كومباني" الأمريكية للتصاميم، في القائمة التالية أكثر 6 مبان دشنت هذا العام بأشكال ووظائف إبداعية، لتبرز بذلك فن عمارة جديدًا.
ملعب يشبه فوهة بركانية
أنشأت شركة "ماد أركيتكس" الصينية للهندسة المعمارية، هذا الملعب في مدينة "كوتشجو" بالصين، ليبدو وكأنه فوهة بركان.
ويظهر الملعب ممزوجًا بشكل وثيق مع الأرض والمناظر الطبيعية الخضراء المحيطة به، إذ تم تصميمه دون المواقف الأسفلتية التقليدية والتي تحيط بمعظم الملاعب.
متحف متشابك مع الطرق السريعة
افتتحت شركة "مياو وولف" الأمريكية للمنشآت الفنية، هذا المتحف في مدينة "دنفر" بالولايات المتحدة، حيث اختارت له موقعًا غير تقليدي، إذ أنشأته وسط مجموعة من جسور الطرق السريعة.
وذكرت الشركة الأمريكية أن هذا المتحف المصمم بثلاث زوايا يعتبر دليلًا على أنه يمكن توفير حياة جديدة في المواقع الميتة من خلال الأفكار الإبداعية.
ناطحة سحاب فوق ناطحة أخرى
وهو مبنى مكاتب يقع في مدينة سيدني الأسترالية، ويعود البناء الأصلي لهذا المبنى إلى عام 1976، إذ قرر الملاك أخيرًا عمل تحديث له ولكن دون إنفاق الكثير من الموارد.
وأجرت بالفعل شركة "3XN" للهندسة المعمارية في مدينة سيدني، عملية تجديد للمبنى مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من هيكله الأصلي، وأعادت التصميم باستخدام معظم البنية التحتية القديمة من المبنى مع ترقية الواجهة والتصاميم الداخلية.
مبنى يمكن طيه
أنشأت شركة "IF_DO" البريطانية للهندسة المعمارية، مبنى يمكن طيه ونقله إلى أي مكان، وصممت الشركة هذا المبنى من إطارات خشبية يتم تركيبها معًا باستخدام موصلات فولاذية، ويمكن كذلك تفكيكها بسهولة.
مبنى يشبه الجبن السويسري
يبدو مبنى للمكاتب التجارية في مدينة "ديترويت" الأمريكية، مثل الجبن السويسري المليء بالثقوب، وكان هذا المبنى في الأساس متجرًا للأثاث، إذ لم يكن لديه الكثير من النوافذ.
وأخيرًا أعاد فريق هندسي تصميمه، إذ أنشأ في سقفه مساحات من الفناء ليبدو مثل الجبن السويسري، وذلك حتى يتسرب الضوء الطبيعي داخل المبنى لمكاتب عمل صحية.
حديقة تزلج متعددة المستويات
تقع في مدينة فولكستون البريطانية وتعتبر أول حديقة تزلج في العالم ثلاثية المستويات والتي تتكون من منحدرات وأوعية وأنابيب من الثلج، ليقدم كل مستوى نوعًا مختلفًا من تجربة التزلج.