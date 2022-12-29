مبانٍ دشنت في 2022 بأشكال ووظائف غير عادية

يسعى الكثير من المهندسين المعماريين حول العالم للتوصل إلى تصاميم مبتكرة في إنشاء المباني، والتي تغير من المفاهيم التقليدية في فن العمارة، وتمكن مجموعة من المهندسين خلال الأعوام الأخيرة من إنشاء مبان قلبت التوقعات.

وجمعت مجلة "فاست كومباني" الأمريكية للتصاميم، في القائمة التالية أكثر 6 مبان دشنت هذا العام بأشكال ووظائف إبداعية، لتبرز بذلك فن عمارة جديدًا.