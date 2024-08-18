غادرت منزلها كما في كل صباح، قاصدة مدرستها لتلقي تحصيلها التعليمي، إلا أن خروجها من باب دارها صبيحة ذلك اليوم، سجّل خروجها الأخير، فهي لم تعد إليه مرة أخرى، إذ وجدت مذبوحة وموضوعة في (شوال) ومرمية تحت أحد الجسور قرب مدرستها.

تفاصيل الواقعة صاعقة وصادمة، مسرحها أحد أحياء العاصمة اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وبطلتها فتاة لم تتجاوز 18 عاماً، تدعى هدى الزبيدي.

ذهبت صباح الأربعاء الماضي إلى مدرستها، إلا أنها تأخرت بالعودة على غير العادة، وطال غيابها قبل أن يعثر عليها ذويها مذبوحة ومقطعة الأوصال في (شوال)، ليتبين بعد ذلك بأنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب والذبح.

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فُجعت الأوساط اليمنية بذلك النبأ وبتفاصيل الجريمة، ولكون الفتاة تنتمي لأسرة من الفئات المُهمّشة، وعوضاً عن أن تُجري أجهزة الشرطة التي تديرها ميليشيا الحوثي تحقيقاتها وتحرياتها للكشف عن الجناة، قامت بزج والد ووالدة الفتاة وشقيقها وخالتها في السجن.

تحولت جريمة مقتل هدى الزبيدي، إلى قضية رأي، وأثارت غضب اليمنيين، الذين حولوا اسمها إلى هاشتاغ (#هدى_الزبيدي) متناقلين من خلاله تفاصيل الواقعة، كما أظهرت مقاطع متداولة صراخ جدة الفتاة وهي تتحدث عن قتل حفيدتها وحبس والديها، فضلاً عن خروج شاب من الفئات المهمشة يُطالب بالأخذ بحق الفتاة، متسائلاً عما إذا كانت الأجهزة الأمنية ستتعامل مع مثل هذه الجريمة لو وقعت بحق فتاة تنتمي لأسرة غنية، وهدد الشاب بإضراب عن العمل هو وزملائه حتى يأخذ حق الفتاة.