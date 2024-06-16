ماسك يعلق على سيارة شرطة دبي الجديدة
أثارت سيارة شرطة دبي الجديدة من نوع "تسلا سايبر تراك"، إعجاب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك.
ونشر الملياردير الشهير، اليوم الأحد، صورة تغريدة لشرطة دبي عبر حسابه في "إكس" معلقًا بـ"cool" مع إيموجي لوجه يلبس نظارة شمسية.
وكانت القيادة العامة لشرطة دبي نشرت تغريدة عبر منصة "إكس"، معلنة عن إضافة السيارة التي تُعد من السيارات الكهربائية الحديثة في تصميمها العصري، لتنضم إلى أسطول الدوريات الفارهة بالشرطة السياحية.
وفي وقت سابق، احتفلت شركة تسلا بنجاحها من خلال ارتفاع إنتاج سايبر تراك خلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم لعام 2024.
ويعتقد إيلون ماسك أن تسلا سايبر تراك هي أفضل منتج للشركة.