ماسك يعلق على سيارة شرطة دبي الجديدة

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي نشرت تغريدة عبر منصة "إكس"، معلنة عن إضافة السيارة التي تُعد من السيارات الكهربائية الحديثة في تصميمها العصري، لتنضم إلى أسطول الدوريات الفارهة بالشرطة السياحية.

وفي وقت سابق، احتفلت شركة تسلا بنجاحها من خلال ارتفاع إنتاج سايبر تراك خلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم لعام 2024.

ويعتقد إيلون ماسك أن تسلا سايبر تراك هي أفضل منتج للشركة.