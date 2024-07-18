توفي الفنان الكوميدي الأمريكي بوب نيوهارت، وهو أحد أشهر نجوم التلفزيون في عصره، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وبحسب موقع "فوكس 44"، قال جيري ديني، وكيل الدعاية لنيوهارت، إن الممثل توفي في لوس أنجلوس بعد سلسلة من الأمراض القصيرة.

وحقق نيوهارت نجاحًا كبيرًا في برنامجين تلفزيونيين في السبعينيات والثمانينيات، حيث بدأ مسيرته المهنية ككوميدي "ستاند أب" في أواخر الخمسينيات، لكنه اكتسب شهرته مع برنامج حمل اسمه عام 1960، وحاز بفضله على جائزة غرامي.

اقتحم عالم التمثيل مع "عرض بوب نيوهارت"، والذي توقف في الستينيات بعد موسم واحد من عرضه، رغم كل الجوائز التي حازها. واضطر الممثل الكوميدي إلى الانتظار 10 أعوام لعرضه مجددًا.

وكان "عرض بوب نيوهارت" عبارة عن كوميديا موقف، وأدى نيوهارت دور عالم نفس من شيكاغو يعيش في شقة مع زوجته، معلمة المدرسة، وحقق المسلسل آنذاك نجاحًا منقطع النظير، وأصبح أحد أشهر المسلسلات الكوميدية على الإطلاق.

ولاحقًا، أطلق الممثل الكوميدي عرضًا آخر، اسمه ببساطة "نيوهارت"، وحقق نجاحًا مماثلًا، واستمر 8 مواسم على شبكة "سي بي إس".

وطوال مسيرته، ظهر نيوهارت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.