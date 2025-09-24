ميغان ماركل تتلقى عرضا لتقديم برنامج إذاعي في بريطانيا

تلقت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عرضًا لتقديم برنامج إذاعي خاص في المملكة المتحدة بعد أن أعربت عن شغفها بمحطات الراديو البريطانية.

وجاء العرض بعد تصريحاتها خلال الموسم الثاني من برنامجها على "نتفليكس"، "مع حبي، ميغان"، حيث قالت إنها تفتقد الاستماع إلى MagicFM أثناء إقامتها في المملكة المتحدة.

أخبار ذات علاقة "فرصة ضائعة".. انتقادات واسعة لبرنامج ميغان ماركل على نتفليكس

وأشار بول سيلفستر، مدير المحتوى في MagicFM وAbsolute Radio، إلى أن الدوقة مرحب بها لتقديم برنامجها الخاص، مؤكدًا: "العرض مطروح: إذا رغبت الدوقة في تقديم برنامج، فهي مرحب بها للغاية".

ويستضيف راديو MagicFM حاليًّا مجموعة من مقدمي البرامج المشاهير، من بينهم المغني رونان كيتنغ، والمغنية السابقة لفرقة All Saints نيكول أبليتون.

وخلال إحدى حلقات برنامجها، تحدثت ميغان عن حبها للموسيقى وكيفية إدراج الأغاني في يومياتها، قائلة: "جزء من كيفية الحفاظ على الأجواء الحماسية الموسيقى. بين الإعدادات، كنتُ أشغل أغنية من هاتفي، واليوم أردتُ مشاركة بعض الأغاني المفضلة".

أخبار ذات علاقة غموض يحيط بميغان ماركل بعد إغلاق مشروعها التجاري المفاجئ

وقد لاقى خبر العرض تفاعلًا واسعًا بين متابعي الدوقة، الذين أعربوا عن حماسهم لفكرة أن تقدم ميغان برنامجًا إذاعيًّا، مع اقتراحات بإطلاق قائمة تشغيل باسمها تُعرض فيها اختياراتها الموسيقية.