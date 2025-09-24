اليمن.. اعتداء وحشي على "الطبيب المحبوب" يفجر غضبا واسعا

فجّر اعتداء، وصف بـ"الوحشي"، قام به مجموعة من الملثمين، على الطبيب البيطري نظير العامري موجة غضب واسعة بمحافظة الضالع اليمنية، نظرا لكمية العنف غير المبرر التي اكتنفت الواقعة، وكذلك للعلاقات الإنسانية العميقة التي نسجها الطبيب مع الأهالي حتى بات يوصف بـ "الطبيب المحبوب" ويحظى بشهرة واسعة محليا.

وبحسب شهود عيان، اعترضت مجموعة مكونة من نحو 5 أفراد سيارة الطبيب وهو في طريقه إلى عمله بعيادته البيطرية عبر الطريق الدائري المؤدي إلى مطار المحافظة، وانهالوا عليه ضربا مبرحا باستخدام الهراوات والعصي، بالإضافة إلى آلات حادة، دون ظهور دافع واضح لجريمتهم حتى الآن.

وأسفر الاعتداء عن إصابات بالغة للدكتور العامري شملت كسورا متعددة، وتهشّما في منطقة الرأس، بالإضافة إلى إصابة خطيرة في يده اليسرى؛ ما استدعى نقله فورًا إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم تحويله إلى مركز طبي متخصص لإجراء الفحوصات اللازمة، وسط مخاوف من مضاعفات محتملة بسبب شدة الإصابات.

وأثار الحادث موجة من الاستنكار والتنديد من قبل ناشطين حقوقيين، وزملاء مهنيين، ومواطنين في محافظة الضالع، حيث طالبوا السلطات المعنية بالتدخل العاجل، وسرعة التحقيق الميداني، عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، التي يُفترض أن تكون قد التقطت لحظة الاعتداء أو تحركات الجناة قبل وبعد تنفيذ الجريمة.

وقال نشطاء عبر منصات التواصل إن "هذا اعتداء على إنسان يؤدي واجبه المهني بضمير"، مؤكدين على أنه "لا يمكن السماح بأن يتحول الشارع إلى ساحة للإفلات من العقاب"، على حد تعبيرهم.

وأفادت مصادر أمنية محلية بأنه "تم تشكيل فريق للتحقيق في الواقعة وأنه جارٍ جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، في محاولة لتحديد هوية المعتدين وضبطهم"، غير أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حول الحادثة حتى الآن.

ويُعرف الدكتور نظير العامري في أوساط المجتمع المحلي كطبيب بيطري مجتهد ومحبوب، كما يحظى باحترام واسع بين المزارعين ومربي الماشية، لتفانيه في عمله وخدمته للمجتمع الريفي؛ ما يجعل الاعتداء أكثر غموضا، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الدوافع وراءه.