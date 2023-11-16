"إرم ميديا" تختتم مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام بإقبال كبير

وبدأت مجموعة "إرم ميديا" فعالياتها بإقامة احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق موقع إرم نيوز، كرم خلالها رئيس مجلس إدارة إرم ميديا السيد شهاب الهاشمي، عددا من الزملاء القدامى، على ما قدموه من جهد في سبيل أن تصل إرم نيوز إلى ما وصلت إليه من مكانة بين جمهورها العريض.