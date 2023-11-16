"إرم ميديا" تختتم مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام بإقبال كبير
اختتمت مجموعة "إرم ميديا"، اليوم الخميس، مشاركتها في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، الذي أقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وجاء ختام مشاركة "إرم ميديا" بجلسة حوارية بعنوان "الإعلام الرياضي ودوره في تطوير الصحافة"، استضافت كلا من الإعلامي الرياضي كريم الطرهوني، والمحلل الرياضي وحيد المصري، بإدارة الإعلاميين محمد عطاالله وهاني رعد.
وحفلت مشاركة "إرم ميديا" في الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، الذي عقد في الفترة من 14-16 نوفمبر الجاري، بجلسات حوارية عديدة، وتقديم إضاءات عن طبيعة عمل الشبكة وأهدافها للجمهور، بإقبال لافت.
وبدأت مجموعة "إرم ميديا" فعالياتها بإقامة احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق موقع إرم نيوز، كرم خلالها رئيس مجلس إدارة إرم ميديا السيد شهاب الهاشمي، عددا من الزملاء القدامى، على ما قدموه من جهد في سبيل أن تصل إرم نيوز إلى ما وصلت إليه من مكانة بين جمهورها العريض.
كما عقدت إرم ميديا في اليوم الثاني من الدورة، جلسة حوارية بعنوان "الإعلام التلفزيوني في ظل هيمنة منصات التواصل الاجتماعي" استضافت كلا من الإعلاميتين، اللبنانية ماتيلدا فرج الله، والسعودية هناء سعيد الركابي، بإدارة الإعلامية مرح جنبلاط.
كما نظم موقع فوشيا جلسة حوارية باستضافة الشاعرة والإعلامية بروين حبيب، وقدمتها الإعلامية رحاب عبدالله، بعنوان: "كيف يمكن للإعلام أن يلهم الجمهور؟ ودور الثقافة في تطوير الذات".
وزخرت مشاركة "إرم ميديا" في أعمال الكونغرس العالمي للإعلام، بجناح لافت هذا العام، استضاف عددا من كبار الشخصيات والزوار من كافة المجالات، وقدم إضاءة على ما تقدمه الشبكة من محتوى إعلامي، شعاره "الحقيقة محايدة"، وإبراز الحقائق بشكل مكتوب ومرئي وبمقاييس الإعلام الجديد.