قد يكون الجلوس لفترة طويلة تحديًا لأي شخص، خصوصًا الأطفال، فتجدهم يركضون ويصرخون ويبكون على متن الطائرة، ما يسبب لك الإحراج والتوتر.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ببعض الإجراءات لإبقاء الأطفال في راحة وسعادة خلال الرحلات الطويلة، مثل الوصول مبكرًا للمطار، وارتداء الملابس المناسبة، وتحديد التوقعات بوضوح.

وفقًا لموقع "Parents"، إليك بعض الأنشطة المثالية للأطفال في أثناء الرحلات الجوية على لسان أهم الخبراء:

الألعاب المغناطيسية

توفر هذه الألعاب الترفيه والتحدي للأطفال، وتعد مثالية للسفر.

الألعاب الورقية

يمكن أن تكون ألعاب الورق بسيطة وممتعة ومناسبة للأطفال، وقد تشغلهم لساعات طويلة.

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مشاهدة الأفلام

تحميل بعض الأفلام المفضلة على الأجهزة اللوحية يمكن أن يشغل الأطفال لفترات طويلة على متن الطائرة.

ألعاب الآيباد

توفر بعض التطبيقات التعليمية والترفيهية طريقة رائعة لإبقاء الأطفال مشغولين خلال السفر.

نشاطات التعلم

كتب التلوين والأقلام تعد نشاطات ممتازة للإبداع والتسلية.

الكتب الصوتية

يمكن أن تكون الكتب الصوتية خيارًا ممتازًا لإبقاء الأطفال مستمعين ومستمتعين، إذ يمكنك تحميل عدد من القصص قبل الإقلاع، وإعطاء الطفل السماعات المناسبة للاستمتاع بها على متن الطائرة.