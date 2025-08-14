الخارجية السعودية: المملكة تستنكر التصريحات الإسرائيلية بمنع إقامة دولة فلسطينية

عقب دخولها المستشفى.. مشاهير الكويت يدعمون الفنانة حياة الفهد
14 أغسطس 2025، 7:26 م

تتواصل موجات الدعم والتضامن من مشاهير الوسط الفني في الكويت مع  الفنانة القديرة حياة الفهد، عقب دخولها المستشفى إثر إصابتها بجلطة استدعت عناية طبية عاجلة.

وتبع دخولها المستشفى قرار الطاقم الطبي منع الزيارات عنها في هذا الظرف الحرج، كإجراء وقائي يهدف إلى الحفاظ على استقرار حالتها الصحية.

ومن جهتها، تمنت الفنانة إلهام الفضالة الشفاء العاجل للفنانة حياة الفهد، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أرفقتها بتعليق: "اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية".

وعبّر الفنان طارق العلي عن تمنياته القلبية بشفاء الفنانة حياة الفهد، وعودتها إلى جمهورها في أقرب وقت، وقال في مقطع مرئي له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "وعكة صحية تُدخل سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة القديرة حياة الفهد، المستشفى، نسأل الله لها الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، ألف لا بأس عليج".

وقد تفاعل سابقًا عدد من نجوم الفن والمشاهير في الكويت مع خبر مرض الفنانة حياة الفهد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم خالد المظفر، وباسم عبد الأمير، وريم أرحمة، وهبة الدري، وآخرون، الذين دعوا لها بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

