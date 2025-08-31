حفل عائلي يضع طليق علا غانم في مأزق

تسبب حفل عائلي بوضع طليق الفنانة علا غانم، رجل الأعمال عبد العزيز حسن، في مأزق بسبب شكوى أحد جيرانه الذي رفض الضوضاء الصادرة عن مكبرات الصوت، ليبلغ الشرطة، قبل أن ينتهي الأمر بتصالحهما.

وتلقت أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة بلاغًا من طبيب اتهم خلاله طليق الفنانة علا غانم بالإزعاج؛ نتيجة أصوات الضوضاء الصادرة عن مكبرات الصوت داخل الفيلا التي يقطنها في مركز أبو النمرس، خلال حفل عيد ميلاد.

ووفقًا لما أفادت به السلطات الأمنية، تبين لدى انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ أن الحفل أقيم دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، ليتم سؤال صاحب الفيلا، والتحفظ على متعهد الحفل ومكبرات الصوت.

وبعد عقد جلسة صلح بين طليق الفنانة علا غانم وجاره الطبيب أمام جهات التحقيق، سدد رجل الأعمال عبد العزيز حسن غرامة إقامة الحفل دون تصريح، وعاد إلى منزله.