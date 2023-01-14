مصر تُعلن عن كشف أثري كبير

أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان صادر عنه، اليوم السبت، التوصل إلى كشف أثري كبير، وهو مقبرة ملكية بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي جنوب الأقصر.

وجاء في البيان: "نجحت البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة، في الكشف عن مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل، وذلك أثناء أعمال الحفر التي تجريها البعثة بالوادي C بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر".