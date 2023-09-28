الأكبر بتاريخها.. الفائز بيانصيب فلوريدا يحصل على جائزة 1.6 مليار دولار

ذكرت الجهة المنظمة لجوائز اليانصيب في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء، أن الفائز بثاني أكبر يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة تقدم للحصول على الجائزة البالغة 1.6 مليار دولار، لكن هوية الشخص قد تظل سرية 90 يوما أخرى.

وقالت في بيان إنه الفوز بالجائزة الكبرى "ميجا مليونز" جاء يوم الاثنين، بعد سبعة أسابيع من سحب الثامن من أغسطس آب.

فلوريدا واحدة من 45 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وجزر العذراء الأمريكية التي تشارك في ميجا مليونز.

مرت العملية بواحد وثلاثين 31 سحبا مرتين أسبوعيا دون فائز حتى تمكن شخص اشترى تذكرة من أحد متاجر السوبر ماركت من مطابقة جميع الأرقام الستة.

وقالت "ميجا مليونز"، إن الجائزة الكبرى البالغة 1.602 مليار دولار هي الأكبر في تاريخها، إذ تجاوزت الجائزة البالغة 1.537 مليار دولار التي تم الفوز بها في ولاية ساوث كارولينا في 2018.