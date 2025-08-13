"دوخي".. سيرة "كلثوم الخليج" بصوت الشجن والعذوبة

تستعيد رواية "دوخي – تقاسيم الصبا "، التي صدرت مؤخرا للكاتب الكويتي طالب الرفاعي، سيرة أحد رواد الفن الكويتي والخليج وهو عوض دوخي الذي رحل عن عالمنا في العام 1979، بعد مسيرة حافلة على جناح الطرب والموسيقى.

ولد عوض دوخي عام 1932 حيث كان كان صاحب حس مرهف وصوت عذب وهو ما تجلى عبر سنوات طفولته الأولى، حين أبهر من حوله بجمال صوته وسرعان ما التحق بالإذاعة ليقدم القصيدة التراثية الشهيرة "يا من هواه أعزه وأذلني/ كيف السبيل إلى وصالك دلني".

تأثر للغاية بأغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم وقدم أكثر من أغنية لها مثل "أغدًا ألقاك" و"أنت عمري" بطريقته الخاصة وهو يغني جالسا على مقعد ويحتضن آلة العود.

وحاول البعض الوقيعة بينه وبين سيدة الغناء العربي بحجة أن قام بـ "تشويه" أعمالها، إلا أنها قطعت الطريق على هؤلاء وقالت كلمتها الشهيرة: "هو لم يشوّه أغنياتي وقدمها بطريقته الخليجية ولم يكن مقلدا لي".

والحق أنه أجاد في تقديم تراث أم كلثوم بطريقة مختلقة وتعلم منها قيم تقدير الفن والإخلاص له والتعامل معه كرسالة حتى لقّبه الجميع بـ "كلثوم الخليج" وكأنه نجل أم كلثوم.

كان صديقا شخصيا للعندليب عبد الحليم حافظ، فيما أشاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بخصوصية وتفرد تجربته قائلا: "عندما أستمع إلى صوت عوض دوخي أتخيل نفسي وأنا أسبح في مياه الخليج الدافئة".

وتميز بصوت شديد العذوبة يخرج من القلب بعفوية محملا بالشجن ونبرة حزن عميقة، لاسيما مع أغاني الفقد والهجر والانكسار العاطفي وفراق الأحبة وخذلان الأهل والأصدقاء.

من أشهر أغنياته "عذروب خلي"، يا حبيبي هل جفاك النوم مثلي"، فضلا عن "يا ساهر الليل"، رائعة الشاعر الكويتي الدكتور عبدالله العتيبي، ألحان أحمد باقر.

وهناك كذلك"صوت السهارى"، ألحان نجيب رزق الله، فضلا عن "يا بو فهد"، كلمات وألحان عبد العزيز البصري، وهي الأغنية الشهيرة التي لا تزال الأجيال الجديدة ترددها حتى الآن.