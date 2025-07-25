استخراج 24 ملقط شعر وإبرة من معدة شاب في العراق (صور)

شهدت مدينة السليمانية في العراق واقعة أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، تمثلت في استخراج 24 ملقط شعر وإبرة، من معدة شاب غراقي في مدينة السليمانية.

وكشف مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي في مدينة السليمانية العراقية، عن نجاح فريقه الطبي في استخراج 16 ملقط شعر، و8 إبر، وغطاءين لاثنين من ملاقط الشعر، من معدة شاب، يبلغ من العمر 29 عامًا.

وقال نائب مدير المستشفى، الدكتور مصطفى عبد الرحمن، إن المريض راجع المستشفى وهو يشكو من آلام حادة في المعدة، وبعد إجراء الفحوصات الشعاعية، تبيّن وجود أجسام غريبة في معدته، بينها أدوات حادة ومعدنية.

وأضاف عبد الرحمن: "أجرينا له عملية منظار عبر الفم تحت التخدير العام، وخلال ساعة تمكّنا من استخراج جميع الأدوات".

وبحسب المصدر الطبية، فإن المريض يُعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى ابتلاع تلك الأدوات.

وأكد الطبيب أن حالة المريض الصحية باتت مستقرة بعد العملية، وهو من سكان مدينة السليمانية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن مثل هذه الحالات ليست نادرة، وتحدث بشكل يومي تقريبًا، سواء لدى الأطفال أو البالغين، مضيفًا أن وعي الأسرة والمراقبة النفسية لهما دور كبير في الوقاية.