بعد حوادث كارثية.. شرطة هيوستن الأمريكية تغير سياسة مطاردة السيارات
أدخلت شرطة مدينة "هيوستن" في ولاية تكساس الأمريكية تغييرات شاملة على سياساتها بخصوص مطاردة السيارات.
وتأتي هذه الخطوة بعدما وجد تحقيق أجرته صحيفة "هيوستن كرونيكل" أن مطاردات شرطة المدينة خلفت مئات المصابين وأكثر من 20 قتيلًا، في السنوات الخمس الماضية.
ووفقًا للتحقيق، شهدت الفترة من كانون الثاني 2018 ولغاية كانون الأول 2022، مصرع 27 شخصًا خلال مطاردات الشرطة.
وأصيب في الفترة نفسها ما لا يقل عن 740 شخصًا في أكثر من 6 آلاف عملية ملاحقة نفذتها الشرطة في تلك الفترة.
وكان رئيس دائرة شرطة هيوستن، تروب فينر، قال خلال الإعلان عن السياسة الجديدة، يوم الخميس، إنه ينبغي على جهاز الشرطة تحسين أدائه.
وبموجب السياسة الجديدة، يمنع على عناصر الشرطة الدخول في مطاردات مع سائقين مشتبه بارتكابهم اعتداءات من الدرجة "سي"، والتي تتضمن مزاعم بمخالفات على شاكلة السرقة ومخالفات مرورية بسيطة.
وهذا التصنيف احتل المرتبة الأولى في السبب وراء مطاردات شرطة هيوستن لفترة السنوات الخمس، بحسب تحقيق الصحيفة.
كما يحظر على الشرطة مطاردة الأشخاص المشتبه بارتكابهم جنحا غير عنيفة.
ولا يزال بإمكان المشرفين في الشرطة منح الموافقة على مطاردة المشتبه بهم في قضايا قيد التحقيق أو الأشخاص الذين يقودون سيارات لا تحمل لوحة تسجيل، أو تلك التي تحمل لوحة مسروقة.
ويبلغ معدل المطاردات اليومية التي تنفذها دائرة شرطة هيوستن 5 مطاردات.
ومنذ بداية العام الحالي، زادت نسبة المطاردات 26%، نجم عنها عدد من حوادث الاصطدام، وأدت إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 170.