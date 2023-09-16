بعد حوادث كارثية.. شرطة هيوستن الأمريكية تغير سياسة مطاردة السيارات

أدخلت شرطة مدينة "هيوستن" في ولاية تكساس الأمريكية تغييرات شاملة على سياساتها بخصوص مطاردة السيارات.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وجد تحقيق أجرته صحيفة "هيوستن كرونيكل" أن مطاردات شرطة المدينة خلفت مئات المصابين وأكثر من 20 قتيلًا، في السنوات الخمس الماضية.

ووفقًا للتحقيق، شهدت الفترة من كانون الثاني 2018 ولغاية كانون الأول 2022، مصرع 27 شخصًا خلال مطاردات الشرطة.

وأصيب في الفترة نفسها ما لا يقل عن 740 شخصًا في أكثر من 6 آلاف عملية ملاحقة نفذتها الشرطة في تلك الفترة.

وكان رئيس دائرة شرطة هيوستن، تروب فينر، قال خلال الإعلان عن السياسة الجديدة، يوم الخميس، إنه ينبغي على جهاز الشرطة تحسين أدائه.