ألمانيا.. خريف "ساحر" في هذه الأماكن (صور)

يُعد شهر أكتوبر فترة مثالية لزيارة ألمانيا والاستمتاع بجمال الخريف، حيث تتميز مدن ألمانيا بتنوع ثقافاتها ومعالمها السياحية؛ ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة قصيرة.

وبحسب موقع Hotel Gift، إليك أفضل خمس وجهات ألمانية يمكنك زيارتها خلال هذا الموسم:

ميونيخ

ميونيخ هي الوجهة المثالية في شهر أكتوبر لمحبي الثقافة البافارية، حيث يمكنك استكشاف أسواق المدينة المحلية وزيارة معالمها الشهيرة مثل "مارين بلاتز" و"هوفبرويهاوس"، لا تفوّت فرصة زيارة قلعة نويشفانشتاين الساحرة.

نورمبرغ

نورمبرغ، المدينة التاريخية المحصنة، تقدم لزوارها جولة عبر الزمن مع معالمها المعمارية التي تعود للعصور الوسطى.

يمكنك استكشاف قلعة نورمبرج، والتعرف على تاريخ الحرب العالمية الثانية في مركز التوثيق، واستمتع بنزهة على أسوار المدينة الخلابة.

ريغنسبورغ

تقع على نهر الدانوب، وتتميز ريغنسبورغ بتاريخها العريق وأجوائها النابضة بالحياة، تمتع بجولة عبر شوارعها الضيقة المليئة بالحياة ولا تفوت طبق Dampfnudeln المحلي الشهير.

نيبلهورن

ولعشاق الطبيعة، يوفر جبل نيبلهورن في أوبرستدورف تجربة مذهلة، يمكنك الصعود بالتلفريك واستمتع بمناظر خلابة للبحيرات والجبال، إنها وجهة مثالية لمحبي التنزه والتأمل في الطبيعة.

شترالسوند

مدينة شترالسوند التاريخية المطلة على بحر البلطيق تقدم مزيجًا من الهندسة القوطية والتاريخ البحري.

قم بزيارة "أوزيانيوم" واكتشف الحياة البحرية، أو استمتع بجولة على الساحل لتستكشف الجزر القريبة.