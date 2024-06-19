فرار الآلاف من الأهالي إثر حرائق غابات في نيو مكسيكو الأمريكية

أرغم حريقا غابات مستعران في نيو مكسيكو أكثر من 7,000 شخص على الفرار، أمس الثلاثاء، من منطقة جبلية في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة حيث تضرر أو دُمر 500 مبنى.

واندلع الحريقان الاثنين في منطقة ريفية على مسافة 90 دقيقة بالسيارة عن الحدود مع المكسيك. وطوق الحريقان بلدة رويدوسو، حيث سارعت السلطات إلى إجلاء الأهالي.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت الحاكمة ميشيل لوجان غريشام على منصة "إكس"/ "أحض بقوة أهالي رويدوسو والمناطق المحيطة على الحفاظ على الهدوء والتقيّد بالتعليمات الرسمية للمساعدة في تقليل المخاطر".

ولم يتم احتواء الحريقين، اللذين أتيا على قرابة 80 كيلومترًا مربعًا وألحقا أضرارًا بأكثر من 500 مبنى، بحسب أجهزة الإطفاء في نيو مكسيكو.

والحريق الأكبر الذي أُطلق عليه "ساوث فورك" انتشر بسرعة وبشدّة وترافق مع "حرارة شديدة" بحسب أحدث البيانات. وتخشى السلطات أن تعقّد الرياح القوية جهود الإطفاء.

وشهدت نيو مكسيكو سنوات من الجفاف المستمر الذي تفاقم بسبب التغير المناخي بحسب العلماء.

وفي أماكن أخرى في الغرب الأميركي تشهد كاليفورنيا أكبر حريق خلال هذا العام. وأتت النيران على أكثر من 60 كيلومترًا مربعًا من الأراضي منذ السبت، علمًا بأن السلطات لم تصدر أوامر إخلاء.

يقول الخبراء إن الحريق قد يكون مؤشرًا على موسم حرائق عنيف في كاليفورنيا، ثاني أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان بعد عامين شهدا تساقط أمطار فوق المعدل.