سامر المصري: أي عمل أشارك فيه ينجح.. وستيليتو أنجح من كريستال (فيديو)

كشف الفنان السوري سامر المصري أنه يرى أن مسلسل "ستيليتو" أنجح من "كريستال"، مشيرا إلى أنه رجل "مبروك"، فأي عمل يشارك فيه ينجح.

وأضاف المصري، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، في برنامج "بودكاست بيج تايم": "مسلسل "كريستال" رغم النجاح الكبير الذي حققه، لم يصل لنجاح "ستيليتو"، فنحن حصلنا على الدرع البلاتينية كأعلى نسبة مشاهدة، وهذا نجاح بالوثائق لا بالعواطف، ستيليتو سر نجاحه توغله داخل المجتمع".

وأشار الفنان السوري إلى أنه يدافع عن عمله لأنه يحبه كثيرا، مضيفا: "أنا مبروك، أي عمل أضع يدي فيه ينجح، وأنا أعطي كريستال رقم 2 بعد ستيليتو في الأعمال التركية المعرّبة".

وتحدث المصري عن مسلسل ستيليتو، لافتا إلى أنه قام بتصوير 90 حلقة من المسلسل دون توقف، مضيفًا: "أول مرة في حياتي أصور 90 حلقة".

ولفت إلى أن دوره في ستيليتو يحكي عن قصة تحدث في المجتمع العربي، وهي علاقة الرجل بزوجته بعد إنجاب الأبناء، وحالة الفتور التي تحدث بينهما حتى تتغير مشاعر الرجل تجاه زوجته وأولاده، بعد تأثر عواطفه بسبب دخول فتاة جميلة حياته، مشيرا إلى أن "المعالجة في المسلسل حلوة وتظهر مشاهد كثيرة لحياة الرجل بعد خراب بيته وانفصاله عن زوجته".

و"ستيليتو" من بطولة كاريس بشار، وسامر المصري، وديمة قندلفت، وقيس شيخ نجيب، وندى أبوفرحات، وريتا حرب، وكارلوس عازار، وبديع أبو شقرا، ونور علي، وهو من تأليف لبنى مشلح، ومي حايك.