"عدم احترام المواعيد الطبية".. ضريبة جديدة تثير الجدل في فرنسا

فرض رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال ضريبة جديدة في فرنسا مثيرة للجدل، بغرامة على عدم احترام المواعيد الطبية، إذ تريد الحكومة أن تخضع بعض المواعيد الطبية المفقودة لغرامة مالية قدرها 5 يوروات يدفعها المريض المخالف.

وقال أتال في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، إن تفعيل ما تسمى بـ"ضريبة lapin " سيتم في الخريف، بهدف مكافحة الزيادة في عدد الحجوزات الطبية التي لم يتم احترامها.

وسيتعين على المرضى الذين لم يلغوا الاستشارة التي لم يخططوا لحضورها قبل 24 ساعة دفع مبلغ "5 يوروات"، وسيتم التبرع بالمال للطبيب.

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه قائلاً: "يتم فقدان ما بين 20 إلى 30 مليون استشارة كل عام بسبب عدم الوفاء بهذه المواعيد".

وتأتي هذه العقوبة في إطار مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم السبت لمحاولة الاستجابة للأزمة في نظام الرعاية الصحية في فرنسا.

مهمة موسعة

وللقيام بذلك، يريد غابرييل أتال أولًا أن يكون الصيادلة قادرين على "وصف المضادات الحيوية مباشرة دون وصفة طبية" لعلاج التهاب اللوزتين والتهاب المثانة البسيط، في حين يستشير 9 ملايين فرنسي طبيبًا ممارسًا عامًا كل عام لهذه العدوى.