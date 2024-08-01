ذكرت تقارير نشرتها صحف ومواقع أمريكية أن بن أفليك وجنيفر لوبيز يقتربان من إنهاء إجراءات طلاقهما بعد زواج استمر عامين.

ولم يظهر الثنائي معًا منذ أشهر بينما واجها شائعات مستمرة حول الانفصال، آخرها حين أنفق بن أمواله على منزل جيدي، بينما كانت جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ55 مع العائلة والأصدقاء دون وجوده.

وبحسب مصادر مقربة منه، اشترى الممثل البالغ من العمر 51 عامًا منزلًا جديدًا بقيمة 20.5 مليون دولار في منطقة "باسيفيك باليساديس".

وفي الوقت نفسه، أنهت جينيفر لوبيز بيع شقتها المكونة من أربع غرف نوم في مدينة نيويورك بمبلغ 23 مليون دولار، وفقًا للتقارير.

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ويأتي شراء بن للمنزل الجديد بعد أن قام الزوجان بإدراج قصرهما المشترك في بيفرلي هيلز للبيع مقابل مبلغ ضخم بلغ 68 مليون دولار.

وزعمت مصادر أن شراء بن للمنزل الجديد، جاء بمثابة "طعنة لجنيفر؛ ما جعلهما يمضيان في إنهاء إجراءات طلاقهما على الرغم من محاولتهما إصلاح الأمور بينهما لعدة أسابيع.

وقالت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إجراءات طلاق الزوجين أصبحت "مكتملة، ولكن لم يتم تسليمها بعد".

وأضافوا "لقد أنهيا أوراق الطلاق قبل شهر، لكنهما ينتظران الوقت المناسب لتقديمها للجهات المسؤولة. وفي ذلك الوقت، سيصدران بيانًا مشتركًا يوضح مدى حبهما لبعضهما وكيف قاتلا لإنجاح الأمر، لكنهما لم يتمكنا من ذلك".



