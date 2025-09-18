نجمة مواقع تواصل تقاضي نجم بوب شهير بعد تسريب فيديو جنسي لهما

رفعت إحدى أشهر نجمات مواقع التواصل في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد حبيبها السابق، نجم البوب الكولومبي بيلي، بزعم أنه سرب فيديو جنسي صريح لهما معًا.

وذكرت إيزابيلا لاديرا، 26 عامًا، في الدعوى التي قُدمت في مقاطعة ميامي-دايد، أن المغني البالغ 23 عامًا هو المسؤول عن تسريب المقطع، الذي انتشر "كالنار في الهشيم" على الإنترنت.

ووصفت لاديرا اللحظة التي اكتشفت فيها تسريب الفيديو في 7 سبتمبر/أيلول بأنها "صادمة".

وقالت لاديرا، التي تمتلك جمهورًا ضخمًا يضم 6.5 مليون متابع على إنستغرام و5.6 مليون على "تيك توك"، "كان بيلي وأنا الشخصان الوحيدان اللذان يحتفظان بالمقطع الصريح، وقد حذفت نسختي ولم أرسلها لأي شخص، وبالتالي يجب أن يكون هو مصدر التسريب".

وأضافت في بيان عبر حسابها على "إنستغرام"، "أنا في حزن عميق. تم تسريب لحظة حميمة وخاصة بدون موافقتي، في فعل يمثل أحد أفظع الخيانات التي تعرضت لها على الإطلاق. هذا الفيديو كان في يد شخصين فقط: الآخر وأنا".

من جهته، نفى بيلي — واسمه الحقيقي براندون دي خيسوس لوبيز أوروزكو — هذه الاتهامات تمامًا، مؤكدًا أنه ليس بحاجة للاهتمام الذي قد يجلبه تسريب الفيديو الجنسي.

وكتب محاموه في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، تم حذفه لاحقًا: "مسيرته الفنية وسمعته الدولية تمنعه من أي حاجة أو اهتمام بمثل هذه الأحداث".

وأضافوا: "نرفض بشكل قاطع تداول أي فيديو حميمي على وسائل التواصل والمنصات الرقمية، لما فيه من انتهاك لخصوصية وكرامة الأفراد المعنيين".

ويُذكر أن عدد متابعي بيلي على إنستغرام يبلغ 3.9 مليون متابع، أقل بأكثر من 2.5 مليون متابع من لاديرا.

يذكر أن علاقة المواعدة بين إيزابيلا لاديرا ونجم البوب بيلي بدأت عام 2023، حيث كانا يصوران أنفسهما بموافقة بيلي لمشاركتهما فقط.

لاحقًا، طلبت لاديرا حذف مقاطع الفيديو، لكن بيلي رفض، ما أدى إلى تدهور العلاقة بينهما، وانتهت بالانفصال في مارس/أذار 2025.

أخبار ذات علاقة مرشحة تتحدث عن تفاصيل جسدها.. ما قصة الفيديو الذي صدم العراق؟

بعد ذلك، انتشر الفيديو على الإنترنت، واتهمت لاديرا بيلي بأنه مصدر التسريب، وطالبت بتعويضات عن انتهاك الخصوصية والتحرش الجنسي الإلكتروني، معتبرة الفعل "هجومًا على كرامتها وألمًا لعائلتها".