العثور على جثة متسلق جبال فُقد منذ 22 عامًا (صورة)

بعد 22 عاما على اختفائه، عُثر على جثة متسلق الجبال الأمريكي "ويليام ستامبفل" في جبل هوسكاران بالبيرو حيث كان مفقودًا.

وأُبلغ عن اختفاء الرجل البالغ من العمر 59 عامًا للمرة الأولى في يونيو 2002، بعد انهيار جليدي، ولم تتمكن جهود البحث والإنقاذ وقتئذ من العثور عليه.

وبحسب صحيفة "ميترو" البريطاني، تم العثور على جسد ويليام جيدًا بحالة جيدة، وذلك بسبب بقائه تحت الثلج لهذه المدة الطويلة.

وعثر أيضًا على ملابس ويليام وحزامه وأحذيته وجواز سفره، وهي التي مكنت الشرطة من تحديد هويته بعد كل هذا الوقت.

وكان ويليام قد ذهب في رحلة تسلق من كاليفورنيا إلى أعلى قمة في البيرو برفقة شخصين آخرين، هما ستيف إرسكين وماثيو ريتشاردسون. وتم العثور على جثة ستيف سابقًا، لكن جثة ماثيو ما زالت مفقودة حتى الآن.

ويبلغ ارتفاع جبل هواسكاران نحو 7000 متر، ويقع على بعد حوالي 270 ميلاً إلى الشمال من ليما، عاصمة البلاد.

يذكر أن أزمة المناخ تؤثر على السلاسل الجبلية في بلدان مثل بيرو؛ إذ فقدت أكثر من نصف أنهارها الجليدية على مدى العقود الستة الماضية، وهي التي أدت إلى العثور على جثة المتسلق بعد هذه السنين.