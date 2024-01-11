قتيل إثر انهيار جليدي بمنتجع للتزلج في كاليفورنيا

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار إلا أن المنطقة الجبلية شهدت تساقطا كثيفا للثلوج خلال اليوم الماضي.

وذكر المنتجع أن فرق دوريات تقوم بعمليات بحث.

وتم افتتاح المنتجع، المعروف سابقا باسم سكو فالي، في عام 1949 وشهد انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1960.