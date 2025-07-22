وفيات ومفقودون جراء أمطار غزيرة في الصين (فيديو)

قال تلفزيون الصين المركزي اليوم الثلاثاء، إن الأمطار الغزيرة في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين أسفرت عن وفاة شخصين وفقدان 10 آخرين، بعد أن غمرت مياه الأمطار، التي بلغ منسوبها 364 مليمترًا، منطقة لاي وو في جينان.

وفي سياق متصل، كانت شهدت كوريا الجنوبية فيضانات وانهيارات أرضية مدمّرة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل 18 شخصًا وفقدان 9 آخرين، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وفقًا لِما أعلنته وزارة الداخلية ونقلته وكالة "يونهاب" الإخبارية.

وبدأت موجة الأمطار الغزيرة يوم الأربعاء الـ16 من يوليو، متسببة بأضرار جسيمة في البنية التحتية والممتلكات، إلى جانب تشريد أكثر من 14 ألف شخص من منازلهم في مختلف أنحاء البلاد.