"لا أعرف هذا الشخص".. جينا أورتيغا تسخر من علاقتها بجوني ديب

نفت الممثلة الأمريكية جينا أورتيغا ما يشاع عن علاقة عاطفية بينها وبين مواطنها الممثل جوني ديب، في تصريحات لموقع "بازفيد"، خلال ترويج فيلمها الجديد.

وسخرت أورتيغا من هذه الشائعة في مقابلتها مع الموقع، معلقة على الممثل الأمريكي بالقول إنها "لا تعرف هذا الشخص".

وكانت شائعات وجود علاقة تربط بين أورتيغا، البالغة 21 عاما، والممثل ديب 61 عاما، قد انتشرت في أغسطس/آب من عام 2023.

وردت أورتيغا على سؤال عن "أكثر الشائعات جنونا التي سمعتها عن نفسها"، بالقول إنه "ربما تكون تلك المتعلقة بوجود علاقة جدية بينها وبين جوني ديب، وإنها طالبت الجميع أن يتركوها وديب وشأنهما".

وعلقت بالقول: "هذا جنون بالنسبة إليّ. لم أتحدث أبداً عن ذلك، ولم أقل أيّ شيء من هذا القبيل".

ولفتت إلى أن أغلب الصحف تختلق "اقتباساتها"، مضيفة أنها "تعتقد أن ذلك مضحك للغاية".

وحينها، تطرقت إلى موقف مع الممثل البريطاني ريتشارد غرانت، حين سألها ذات مرة عن الشائعة في موقع التصوير، عندما قال لها: "أوه، إذن أنت وجوني؟"، قائلة إنها "ضحكت آنذاك"، مؤكدة أنها "لا تعرف ذلك الشخص" (أي جوني ديب).



وكان حساب "DeuxMoi"، المختص بأخبار المشاهير، أول من نشر هذه الشائعة على مواقع التواصل، إذ ادعى أن أورتيغا وديب يتواعدان منذ أواخر أغسطس 2023.