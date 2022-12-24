توقيف مصري بتهمة هتك عرض سيدتين إحداهما دبلوماسية أوروبية

واتهمت النيابة، المتهم “إسلام. خ”، 29 عامًا، ويعمل سائقا وكان مدانًا في قضايا سابقة، في قرار إحالته إلى محكمة الجنايات، بهتك عرض المجني عليها “إ. ب” والتي تعمل دبلوماسية بمفوضية الاتحاد الأوروبي وإيطالية الجنسية بالقوة.

وذكرت جهات التحقيق أن المتهم "استغل تواجد الدبلوماسية الإيطالية، في أحد الشوارع المظلمة بمنطقة الزمالك في محافظة الجيزة، وانسل خلفها فغافلها ولامس موطن عفتها محاولًا هتك عرضها".

وجاء في التحقيقات أن "المجني عليها صاحت في المتهم فأدبر عنها، وهمَّت بالفرار لولا أن لحقها فأطبق عليها وقبض بيده على مواطن عفتها هاتكًا عرضها مرة أخرى، فصرخت ففر هاربًا مستترًا".