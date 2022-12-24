توقيف مصري بتهمة هتك عرض سيدتين إحداهما دبلوماسية أوروبية
أحالت جهات التحقيق في مصر، سائقًا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض سيدتين أجنبيتين، الأولى دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، والثانية مدربة رقص، بحسب مواقع محلية.
واتهمت النيابة، المتهم “إسلام. خ”، 29 عامًا، ويعمل سائقا وكان مدانًا في قضايا سابقة، في قرار إحالته إلى محكمة الجنايات، بهتك عرض المجني عليها “إ. ب” والتي تعمل دبلوماسية بمفوضية الاتحاد الأوروبي وإيطالية الجنسية بالقوة.
وذكرت جهات التحقيق أن المتهم "استغل تواجد الدبلوماسية الإيطالية، في أحد الشوارع المظلمة بمنطقة الزمالك في محافظة الجيزة، وانسل خلفها فغافلها ولامس موطن عفتها محاولًا هتك عرضها".
وجاء في التحقيقات أن "المجني عليها صاحت في المتهم فأدبر عنها، وهمَّت بالفرار لولا أن لحقها فأطبق عليها وقبض بيده على مواطن عفتها هاتكًا عرضها مرة أخرى، فصرخت ففر هاربًا مستترًا".
وبحسب مواقع محلية كشفت التحقيقات أن المتهم هتك، في ذات المكان والزمان، عرض المجني عليها ”ل. ر"، مدربة رقص إيطالية الجنسية بالقوة، وذلك بأن انسل من خلفها وهي صاعدة درجًا مؤديًا إلى كوبري أكتوبر، فباغتها ولامسها من الخلف محاولًا هتك عرضها.
وذكرت تحقيقات النيابة، أن "المجني عليها الثانية صرخت في وجه المتهم، وطاردته صارخة مستجيرة، فانضم بعض المارة لملاحقة الجاني حتى ضبطوه وتم تسليمه إلى قسم الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية، وعرضه على جهات التحقيق التي اتخذت قرارها المتقدم بإحالته إلى محكمة الجنايات".