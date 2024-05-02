أمريكا تعلن عن معايير سلامة صارمة في مكابح السيارات

أعلنت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، عن معايير سلامة اتحادية صارمة، متمثلة في إلزام السيارات الجديدة بأنظمة مكابح أوتوماتيكية متقدمة بحلول عام 2029. وفق موقع "engadget" الأمريكي.

وبموجب هذه اللوائح، التي تنطبق على جميع سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة التي يقل وزنها عن 10000 رطل، على الشركات المصنّعة التأكد من أن أنظمة فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية قادرة على إيقاف السيارة التي تسير بسرعة تصل إلى 62 ميلاً في الساعة حتى التوقف الكامل، وبالتالي تجنب الاصطدامات المحتملة.

وعلاوة على ذلك، يتعيّن على هذه الأنظمة أن تأخذ في الاعتبار وجود المشاة، مع القدرة على الاستجابة بفعالية بسرعات تصل إلى 45 ميلاً في الساعة في ظروف النهار والليل.

أنظمة متطورة

وتعتمد أنظمة مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية على مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار، وأشعة الليزر، والكاميرات للكشف عن الاصطدامات الوشيكة. وعند اكتشافه، يقوم النظام بتشغيل الفرامل بشكل مستقل، أو توفير مساعدة الفرامل لتسهيل التباطؤ السريع والآمن، وبالتالي التخفيف من مخاطر وقوع حوادث.

وفي حين أن غالبية السيارات الجديدة تدمج بالفعل مثل هذه الأنظمة، فقد لوحظ أن العديد من التطبيقات الحالية لا ترقى إلى مستوى الأمان المنصوص عليه في اللوائح الجديدة. ومع ذلك، تعرب الإدارة الأمريكية لسلامة المرور عن ثقتها في أن معظم الشركات المصنّعة يمكنها تحقيق الامتثال من خلال تحديثات البرامج.

وتقدر توقعات الوكالة الفيدرالية أن هذه اللوائح الجديدة ستحقق مكاسب كبيرة في مجال السلامة، مع انخفاض متوقع لأكثر من 360 حالة وفاة على الطرق سنويًا، وانخفاض في خطورة أكثر من 24000 إصابة. علاوة على ذلك، من المتوقع تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الأضرار التي لحقت بالممتلكات.