سرقة بيانات آلاف النزلاء في فنادق إيطالية وبيعها إلكترونياً

تعرضت عشرات الآلاف من النسخ الرقمية لأوراق ثبوتية تخص سُيّاحًا للسرقة من خوادم فنادق إيطالية، وطرحت للبيع على الإنترنت المظلم، وفق ما أعلنت الهيئة الإيطالية للشؤون الرقمية.

وأوضحت الهيئة، وفقًا لـ"فرانس برس"، أن الوثائق تشمل جوازات سفر وبطاقات هوية عالية الدقة استُخدمت لتسجيل النزلاء، محذّرة من آثار مالية وقانونية خطيرة على الضحايا، مثل استخدامها في الاحتيال أو تزوير الوثائق أو انتحال الهوية.

وقُدّر عدد الوثائق المسروقة بنحو 100 ألف، وتعود عملية القرصنة إلى هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة معلوماتية بين يونيو وأغسطس 2025، بحسب الجهة المسؤولة عن السرقة، التي تطلق على نفسها "ماي دوكس".

وأكدت السلطات أن الهجوم شمل حتى الآن 10 فنادق، لكنها لا تستبعد اكتشاف مزيد من الحالات قريبًا.