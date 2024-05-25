هل يعود ملوك وأثرياء العالم لارتداء "البروكار الدمشقي" من جديد؟

تشهد سوريا، عودة متسارعة لتربية دودة القزّ المنتجة لخيوط الحرير، بعد أن تضررت تلك الصناعة كثيراً بسبب الحرب والهجرة والظروف الاقتصادية الصعبة.

واشتهرت دمشق تاريخيًا، بالبروكار الدمشقي، المصنوع من خيوط الحرير والذهب والفضة. وحرص ملوك العالم وأغنياؤه، على ارتداء البروكار في المناسبات، كدليل على الفخامة والمكانة المرتفعة.

وتعود صناعة الحرير في سوريا، إلى القرن الميلادي الأول، واشتهر أيام الملكة زنوبيا في تدمر. ومع الوقت تصدرت سوريا بلدان العالم في إنتاج وصناعة الحرير.

وتعتبر الملكة البريطانية إليزابيت الثانية من أشهر عشاق البروكار الدمشقي، وبناءً على طلبها، أرسل القصر الملكي طلبًا إلى السفارة السورية في لندن، للحصول على القماش الدمشقي ليتم تصميم ثوب زفاف الملكة. وعندما ارتدته في الحفل العام 1947، خطفت الأنظار بجماله المطرز.

عودة صناعة الحرير

وتعرضت صناعة الحرير في سوريا، إلى عدة كبوات جعلتها تتراجع، منها الحروب المحلية والعالمية، والأزمات الاقتصادية، واحتكار الحكومة لصناعته منذ العام 1963، إضافة إلى ظهور الحرير الصناعي.

ورغم اختفاء دودة القز السورية، وتعرضها إلى شبه انقراض، إلا أن الحكومة تعمل اليوم على استيراد البيوض من الهند، وتشجع المربين عبر القروض المالية، بهدف إعادة الحرير المحلي إلى السوق العالمية.

ويقول رئيس غرفة زراعة دمشق محمد جنن، لـ"إرم نيوز": "استوردنا 100علبة بيض من دودة الحرير، وتم تقديمها بسعر رمزي وتشجيعي للمربين، وتحوي كل علبة 30 ألف بيضة".

ويضيف جنن، بأن المواسم المقبلة، ستشهد زيادة في استيراد السلالات المحسنة من دودة القزّ، بهدف انتاج الحرير الأبيض والأصفر.

ورغم وجود العديد من الصعوبات أمام إعادة الحرير السوري إلى واجهة الأسواق العالمية، إلا أن تجذّر تلك الصناعة في الأرياف، وخبرات العائلات المتوارثة، يمكن أن يؤدي لانتعاش الحرير خلال مدة قصيرة.

وتتوزع مراكز تربية دودة القز، في مدن: حمص، وحماة، واللاذقية، وطرطوس. وتعمل وزارة الزراعة على تقديم الاستشارات والخبرات للمربين الجدد، ويأمل الجميع باسترجاع مجد الحرير السوري، كقماش مفضل للملوك والأثرياء.