"أشهر ضابط" في السينما.. حسين الشريف من النجومية إلى محل بقالة

غيّر الفنان حسين الشريف، الذي تميز بأدواره البوليسية في السينما المصرية، وجهته من الفن إلى صاحب محل بقالة لبيع الحلوى في مرسى مطروح لتحسين وضعه المالي.

ووفق موقع "القاهرة 24"، شكا الفنان الشريف من قلة عرض الأعمال الفنية عليه، إذ لم يتلقّ عرضًا للمشاركة في عمل فني منذ 13 عامًا؛ ما دفعه للسفر من القاهرة إلى مرسى مطروح لفتح محل لبيع الحلوى.

وقال الشريف: "بقالي 13 سنة محدش بيكلمني على شغل، والمعاش مبيكفنيش علاج وعيشة، علاجي بـ 2000 جنيه كل شهر، أجيب منين؟ نفسي أرجع أشتغل".

وسبق أن كشف حسين الشريف عن مصدر رزقه، بعد غيابه لسنوات عن الفن، حيث أشار إلى أن نجله هو الذي يساعده بإرساله بعض الأموال إليه، هذا بجانب البقالة التي افتتحها في سيناء، ويعتمد فيها على رزقه.

وحينذاك، علق الشريف على هذا الأمر بالقول: "ابني يساعدني ويبعث لي بعض الأموال، التي تساعد مع إيراد البقالة بتاعتي، وأهي ماشية الحمد لله على كل حال، بقالي سنين مبشتغلش لأن الفن مبقاش زي زمان، إحنا كنا بنشتغل مع عمالقة، وحاليًّا المخرجون والناس نسيونا".

وغاب الفنان الشريف عن الساحة الفنية منذ أكثر من 11 عامًا، وكان آخر أعماله الفنية هو مسلسل أهل الهوى، الذي قدم فيه شخصية عبد الفتاح، وسبقه دوره في مسلسل ربيع الغضب، وحكايات البنات، ووكالة عطية، الذي قدمه مع الفنان حسين فهمي في عام 2009.