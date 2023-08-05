وفاة الممثل مارك مارغوليس أحد نجوم مسلسل "بريكينغ باد"

توفي الممثل الأمريكي مارك مارغوليس، الذي لعب دور زعيم المخدرات الشرير هيكتور سالامانكا في مسلسلي "بريكينغ باد" و"بيتر كول سول"، عن 83 عاماً، على ما أعلنت عائلته الجمعة.

وفارق الممثل الحياة في أحد مستشفيات نيويورك بعد "معاناة قصيرة مع المرض"، محاطاً بزوجته وابنه، بحسب بيان.

واشتُهر مارغوليس خصوصاً بأدائه شخصية هيكتور سالامانكا، زعيم العصابة المشلول الذي يتواصل مع الآخرين من خلال جرس بسيط. وقد رُشّح بفضل هذا الدور لنيل جائزة "إيمي"، الموازية بأهميتها تلفزيونياً لجوائز الأوسكار في السينما.

وُلد مارغوليس في فيلادلفيا عام 1939، وانتقل إلى نيويورك لخوض تجربة التمثيل.

وتميزت مسيرته بأدوار ثانوية في أفلام شهيرة بينها "سكارفيس" و"إيس فينتورا" و"بلاك سوان"، وأيضاً عبر مسلسل "أوز" على شبكة "أتش بي أو".