بعد فاجعة شقيقها.. لطيفة تتحدى الحزن بالموسيقى

اعتبرت الفنانة التونسية لطيفة أن البومها الجديد "قلبي ارتاح" كان بمثابة فرصة مهمة للتغلب على الأحزان الشديدة التي باغتتها بعنف أثناء التحضير له إثر الوفاة الصادمة لشقيقها، مشيرة إلى أنها توقفت لفترة ثم قررت أن تستكمل الألبوم لاحقًا.

وقالت في تصريحات إعلامية بمناسبة صدور الألبوم "فقدت شقيقي أثناء التحضير، وتوقفت عن التسجيل، كانت فترة حزينة ومليئة بالمشاعر التي يصعب ترجمتها".

وأضافت "بعد مرور الوقت، شعرت أنني أريد أن أُكمل، لا من باب الهروب، بل من باب الوفاء لنفسي ولمن رحل. وربما هذا هو السر وراء نبرة الصدق الشديد في بعض الأغنيات".

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وتابعت "أعتقد أن (قلبي ارتاح) هو أكثر ألبوم يشبهني، لأنني شاركت في اختيار كل كلمة ولحن وتوزيع، وكل أغنية فيه نابعة من تجربة شعورية عشتها".

وشددت على أن "هناك أغنيات كُتبت في لحظات ألم، وأخرى في لحظات حنين، وبعضها فيه فرح بسيط وعميق"، موضحة أن "هذا الصدق هو ما يمنح الألبوم روحه، والجمهور سيشعر بذلك فور الاستماع إليه".

واعتبرت لطيفة أن الألبوم "هدية من قلبها" تقدمها للجمهور، حيث استغرق وقتًا طويلًا حتى يخرج للنور، لأنه ينبع من أماكن عميقة في روحها، متمنية أن يجد المستمعون أنفسهم بين كلماته، كما وجدت نفسها بين نغماته".

ويضم الألبوم 14 أغنية تتسم بالإيقاع السريع والألحان المبهجة والكلمات الطريفة، غير المتوقعة أحيانا، وتتعاون لطيفة فيه مع عدد من الملحنين والشعراء البارزين منهم كاظم الساهر، مصطفى الشعيبي، محمد الشافعي، مصطفى حدوتة، وليد العطار.